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Конституционный суд Грузии

Конституционный суд Грузии отклонил иск противников ограничений

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (857)
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По мнению суда, обязательный карантин хоть и ограничивает свободу на передвижения, но служит конкретной цели – снижению риска распространения вируса

ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Конституционный суд Грузии решил в пользу парламента и правительства Грузии по четырем искам против поправок в закон "Об общественном здравоохранении", о предоставлении права правительству вводить ограничения в рамках борьбы с коронавирусом, и постановления правительства "Об изоляции и карантине", говорится в сообщении Конституционного суда.

Согласно сообщению, истцы требовали признать несоответствующим Конституции обязательный карантин и изоляцию, а также передачу правительству возможности ограничивать право на собственность, право на собрания и запрет на передвижение, однако суд не разделил мнения истцов.

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По мнению суда, обязательный карантин хоть и ограничивает свободу на передвижения, но служит конкретной цели – снижению риска распространения вируса. При этом находящийся в карантине человек может неограниченно использовать средства коммуникации и Интернет, также имеет право заниматься любой деятельностью, кроме выхода за пределы квартиры и зоны карантина, при этом его действия не могут контролироваться, что отличает пребывание в карантине от нахождения в условиях ограниченной свободы.

Что касается передачи парламентом прав правительству на ограничение прав на собственность, право на собрание, запрет на передвижение, то Конституционный суд посчитал это действие соответствующим законодательству, так как в поправках указаны обязательные условия для ограничений, и они дают возможность обжаловать решения правительства в суде, если конкретное ограничение не соответствует Конституции Грузии.

Единственное нарушение Конституции суд увидел в передаче правительству права на ограничении трудовой деятельности и то только из-за формы передачи.

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Суд пояснил, что сама форма передачи исполнительной власти права на регулирование трудовой деятельности нарушает основной принцип делегирования полномочий и этим противоречит Конституции.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (857)
Теги:
Конституционный суд Грузии, Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Ограничения, Грузия


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