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Флаги Израиля и Грузии на тбилисских улицах

Посол Израиля в Грузии сделал прививку от COVID-19 и готов вернуться в Тбилиси

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (860)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210212/250866689/Posol-Izrailya-v-Gruzii-sdelal-privivku-ot-COVID-19-i-gotov-vernutsya-v-Tbilisi.html

Это уже вторая прививка, которую делает Ран Гидор на родине, полностью завершив процесс вакцинации, и в скором времени посол вернется к своим обязанностям в Грузии

ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Посол Израиля в Грузии Ран Гидор сделал в Иерусалиме вторую прививку от коронавируса и готов вернуться в Тбилиси и приступить к своим обязанностям, сообщает дипломат в Facebook.

Он планирует вернуться в Тбилиси в ближайшие дни.

"Сделал сегодня вторую дозу вакцины от коронавируса. Не могу придумать лучшего способа отпраздновать мое скорейшее возвращение в прекрасный Тбилиси, чем выпить восхитительный бренди "Сараджишвили", – написал накануне Гидор.

Посол Израиля в Грузии сделал прививку от коронавируса
photo: Georgia Today / FB
Посол Израиля в Грузии сделал прививку от коронавируса

Посол Израиля в Грузии хорошо запомнился гражданам страны после того, как он перепел песню Polo Palace грузинского хип-хоп дуэта KayaKata и снискал уважение грузинских пользователей Сети. Сделать это было непросто, но посла поддержал Сандро Гегечкори (молодой грузинский пианист, лауреат международных конкурсов), присоединившись к видео игрой на фортепиано. Стоит отметить, что старания стоили того – видео получило более 26 тысяч просмотров за сутки и десятки восторженных комментариев грузин.

Гидор был назначен послом Израиля в Грузии в январе прошлого года. Он сменил на посту Шабтая Цура, который работал послом Израиля в Грузии восемь лет.

Дипломатические отношения между Грузией и Израилем были установлены 1 июня 1992 года. Страны ведут регулярный двусторонний и многосторонний политический диалог, сотрудничают законодательной сфере сотрудничают по многим направлениям.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (860)
Теги:
Вакцинация, Израиль, Грузия


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