10:53 12 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9965
  • 100 RUB4.4683
  • USD3.2950
Поиск
Акция протеста против ковид-ограничений у здания парламента Грузии 6 февраля 2021 года

Акция неповиновения длилась в Тбилиси до поздней ночи

© Sputnik / STRINGER
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Политическая жизнь Грузии (267)
36 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/06/250816526.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210212/250866870/Aktsiya-nepovinoveniya-dlilas-v-Tbilisi-do-pozdney-nochi.html

Активисты "Движения для Грузии" разошлись, так и не добившись ни отмены "комендантского часа", ни отставки министра внутренних дел

ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Акция неповиновения, которую проводили активисты "Движения для Грузии" у здания министерства внутренних дел, завершилась поздно ночью.

Стычка в ходе марша неповиновения у офиса Грузинской мечты 11 февраля 2021 года
© Sputnik / STRINGER
Очередной марш неповиновения в Тбилиси: стычки с полицией и новые требования

Участники, нарушая т. н. "комендантский час", требовали отмены ограничений и отставки министра внутренних дел.

"Комендантский час от начала и до конца – несправедливое ограничение, его власти используют для сохранения режима. Мы не позволим и будем бороться до конца. Мы пришли к министерству внутренних дел потому, что Гомелаури должен уйти в отставку, в Грузии нужно провести досрочные выборы и выбрать демократическое коалиционное правительство", – заявил член "Движения для Грузии" Георгий Мумладзе.

Перед тем, как прийти к зданию МВД, активисты провели акцию перед офисом "Грузинской мечты", где произошел инцидент. Ситуация накалилась, когда участники акции делали надписи на асфальте на территории паркинга. Полиция задержала двух членов акции, еще несколько человек в стычке с полицией получили легкие телесные повреждения.

У здания МВД участники акции также опротестовали бездействие полиции по делу 14-летней девочки, по предварительной версии убившей себя после сексуального насилия. Трагедия произошла в одном из сел Кобулетского района. Как выяснили СМИ, подросток подвергался сексуальному насилию, однако полиция затянула с расследованием. Вероятный насильник был задержан на следующий день после смерти подростка.

Темы:
Политическая жизнь Грузии (267)
Теги:
Ограничения, Акции протеста, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Женщина фотографируется с собаками породы тибетский мастиф в горах Тибета
Тибет вне ковида: как живут тибетцы в разгар мировой пандемии - фото
Драка с полицией у офиса правящей партии “Грузинская мечта” в Тбилиси - видео
Драка с полицией у офиса правящей партии "Грузинская мечта" в Тбилиси – видео
Кому и сколько должна Грузия?
Кому и сколько должна Грузия?
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться