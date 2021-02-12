Акция неповиновения длилась в Тбилиси до поздней ночи

Активисты "Движения для Грузии" разошлись, так и не добившись ни отмены "комендантского часа", ни отставки министра внутренних дел

ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Акция неповиновения, которую проводили активисты "Движения для Грузии" у здания министерства внутренних дел, завершилась поздно ночью.

Участники, нарушая т. н. "комендантский час", требовали отмены ограничений и отставки министра внутренних дел.

"Комендантский час от начала и до конца – несправедливое ограничение, его власти используют для сохранения режима. Мы не позволим и будем бороться до конца. Мы пришли к министерству внутренних дел потому, что Гомелаури должен уйти в отставку, в Грузии нужно провести досрочные выборы и выбрать демократическое коалиционное правительство", – заявил член "Движения для Грузии" Георгий Мумладзе.

Перед тем, как прийти к зданию МВД, активисты провели акцию перед офисом "Грузинской мечты", где произошел инцидент. Ситуация накалилась, когда участники акции делали надписи на асфальте на территории паркинга. Полиция задержала двух членов акции, еще несколько человек в стычке с полицией получили легкие телесные повреждения.

У здания МВД участники акции также опротестовали бездействие полиции по делу 14-летней девочки, по предварительной версии убившей себя после сексуального насилия. Трагедия произошла в одном из сел Кобулетского района. Как выяснили СМИ, подросток подвергался сексуальному насилию, однако полиция затянула с расследованием. Вероятный насильник был задержан на следующий день после смерти подростка.