11:15 12 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9965
  • 100 RUB4.4683
  • USD3.2950
Поиск
Эпидемия коронавируса - пожилая пара в парке в масках

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 507

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (857)
107 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/0c/250597580.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210212/250866949/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-507.html

За последние 24 часа от коронавируса скончались 15 человек, из ковид-клиник страны выписаны 660 пациентов, а с начала пандемии вылечились 256 684

ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 507. Скончались 15 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 264 665 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 660 человек, с начала пандемии вылечились 256 684 пациента. Скончались 3 336.

За сутки сделано 24 359 тестов, в том числе 16 451 на антиген и 7 908 ПЦР-тестов.

В карантине в данное время находятся 304 человека, в стационарах – 2 045, в ковид-гостиницах – 284.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (857)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Женщина фотографируется с собаками породы тибетский мастиф в горах Тибета
Тибет вне ковида: как живут тибетцы в разгар мировой пандемии - фото
Драка с полицией у офиса правящей партии “Грузинская мечта” в Тбилиси - видео
Драка с полицией у офиса правящей партии "Грузинская мечта" в Тбилиси – видео
Кому и сколько должна Грузия?
Кому и сколько должна Грузия?
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться