Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 507

За последние 24 часа от коронавируса скончались 15 человек, из ковид-клиник страны выписаны 660 пациентов, а с начала пандемии вылечились 256 684

ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 507. Скончались 15 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 264 665 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 660 человек, с начала пандемии вылечились 256 684 пациента. Скончались 3 336.

За сутки сделано 24 359 тестов, в том числе 16 451 на антиген и 7 908 ПЦР-тестов.

В карантине в данное время находятся 304 человека, в стационарах – 2 045, в ковид-гостиницах – 284.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.