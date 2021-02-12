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Эпидемия коронавируса - мужчина в маске зимой идет по улице

Риск заражения: названы самые опасные ковид-точки в Грузии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210212/250868043/Risk-zarazheniya-nazvany-samye-opasnye-kovid-tochki-v-Gruzii.html

Большая часть положительных тестов на коронавирус приходится на Тбилиси – 191 новый инфицированный

ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. За последние сутки в Грузии выявлено 507 новых случаев инфицирования COVID-19, сообщил заместитель начальника оперативного штаба Межведомственного координационного совета Бердия Сичинава на брифинге во вторник.

За последние сутки в Грузии провели 24 359 тысяч тестов на коронавирус, из них 16 451 на антиген и 7 908 ПЦР.

По последним данным, показатель положительных случаев коронавируса в Грузии за последний день составляет 2,08%. Среднестатистический за последние 14 дней – 3,36%, за последнюю неделю – 3,0%.

Большая часть новых случаев заражения за последние сутки приходится на Тбилиси – 191 пациент. Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

 Регион Количество новых случаев COVID-19
 Аджария  19
 Имерети  108
 Квемо Картли  26
 Шида Картли  40
 Гурия  20
 Самегрело - Земо Сванети  46
 Кахети  40
 Мцхета-Мтианети  5
 Самцхе-Джавахети  9
 Рача-Лечхуми и Квемо Сванети  3

В настоящее время в стране зарегистрировано 4 619 активных случаев заражения, из них 2 045 пациентов проходят лечение в клиниках, 284 – в ковид-гостиницах, а 2 290 – лечатся на дому.

На данном этапе состояние 438 человек расценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключены 126 человек.

Первый случай инфицирования коронавирусом зарегистрировали в Грузии 26 февраля 2020 года. С момента начала пандемии в стране выявили более 260 тысяч случаев, скончались 3 336 человек.

Теги:
Грузия, Коронавирус COVID-2019, Пандемия


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