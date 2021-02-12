Риск заражения: названы самые опасные ковид-точки в Грузии

ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. За последние сутки в Грузии выявлено 507 новых случаев инфицирования COVID-19, сообщил заместитель начальника оперативного штаба Межведомственного координационного совета Бердия Сичинава на брифинге во вторник.
За последние сутки в Грузии провели 24 359 тысяч тестов на коронавирус, из них 16 451 на антиген и 7 908 ПЦР.
По последним данным, показатель положительных случаев коронавируса в Грузии за последний день составляет 2,08%. Среднестатистический за последние 14 дней – 3,36%, за последнюю неделю – 3,0%.
Большая часть новых случаев заражения за последние сутки приходится на Тбилиси – 191 пациент. Ситуация в регионах выглядит следующим образом:
|Регион
|Количество новых случаев COVID-19
|Аджария
|19
|Имерети
|108
|Квемо Картли
|26
|Шида Картли
|40
|Гурия
|20
|Самегрело - Земо Сванети
|46
|Кахети
|40
|Мцхета-Мтианети
|5
|Самцхе-Джавахети
|9
|Рача-Лечхуми и Квемо Сванети
|3
В настоящее время в стране зарегистрировано 4 619 активных случаев заражения, из них 2 045 пациентов проходят лечение в клиниках, 284 – в ковид-гостиницах, а 2 290 – лечатся на дому.
На данном этапе состояние 438 человек расценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключены 126 человек.
Первый случай инфицирования коронавирусом зарегистрировали в Грузии 26 февраля 2020 года. С момента начала пандемии в стране выявили более 260 тысяч случаев, скончались 3 336 человек.