Риск заражения: названы самые опасные ковид-точки в Грузии

Большая часть положительных тестов на коронавирус приходится на Тбилиси – 191 новый инфицированный

ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. За последние сутки в Грузии выявлено 507 новых случаев инфицирования COVID-19, сообщил заместитель начальника оперативного штаба Межведомственного координационного совета Бердия Сичинава на брифинге во вторник.

За последние сутки в Грузии провели 24 359 тысяч тестов на коронавирус, из них 16 451 на антиген и 7 908 ПЦР.

По последним данным, показатель положительных случаев коронавируса в Грузии за последний день составляет 2,08%. Среднестатистический за последние 14 дней – 3,36%, за последнюю неделю – 3,0%.

Большая часть новых случаев заражения за последние сутки приходится на Тбилиси – 191 пациент. Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

Регион Количество новых случаев COVID-19 Аджария 19 Имерети 108 Квемо Картли 26 Шида Картли 40 Гурия 20 Самегрело - Земо Сванети 46 Кахети 40 Мцхета-Мтианети 5 Самцхе-Джавахети 9 Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 3

В настоящее время в стране зарегистрировано 4 619 активных случаев заражения, из них 2 045 пациентов проходят лечение в клиниках, 284 – в ковид-гостиницах, а 2 290 – лечатся на дому.

На данном этапе состояние 438 человек расценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключены 126 человек.

Первый случай инфицирования коронавирусом зарегистрировали в Грузии 26 февраля 2020 года. С момента начала пандемии в стране выявили более 260 тысяч случаев, скончались 3 336 человек.