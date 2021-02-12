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Всемирная организация здравоохранения передала 300 компьютеров Центру координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи

Всемирная организация здравоохранения передала Грузии 300 компьютеров

photo: Emergency Coordination and Emergency Assistance Center / FB
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (860)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210212/250868415/Vsemirnaya-organizatsiya-zdravookhraneniya-peredala-Gruzii-300-kompyuterov.html

Компьютерная техника предназначена в основном для сельских амбулаторий, большая часть которых уже имеет доступ к Интернету

ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Центр координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи Грузии получил от Всемирной организации здравоохранения 300 компьютеров, говорится в сообщении ведомства.

Медицинский работник делает укол
© photo: Sputnik / Alexander Kondratyuk
Для сельских врачей в Грузии создали онлайн-платформу

Компьютеры будут распределены сельским амбулаториям, и их персонал сможет постоянно знакомиться с протоколами и инструкциями о вакцинации и скринингах.

"Посредством интернетизации и оснащения сельских амбулаторий станет возможным непрерывное онлайн-общение между пациентами и врачами, а также сельскими врачами и центральным офисом. Офис ВОЗ в Грузии поддерживает усилия страны по укреплению первичной медико-санитарной помощи, внедрению новых моделей, особенно развитию телемедицины, которая постепенно сократит дистанцию между врачом и пациентом, и значительно упростит доступ к соответствующим медицинским услугам", – говорится в сообщении.

Центр экстренной помощи при поддержке донорских организаций обеспечивает доступ к Интернету до 1 000 сельских амбулаторий.

В прошлом году при поддержке Детского фонда Организации Объединенных Наций и финансировании Агентства США по международному развитию (USAID) была запущена онлайн-платформа для расширения доступа сельских врачей к первичной медико-санитарной помощи, обеспечивая качественную первичную медико-санитарную помощь для сельских жителей.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (860)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Всемирная организация здравоохранения, Грузия


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