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Силам Минобороны Грузии передали новую экипировку

Грузинские военные получили новую экипировку

photo: courtesy of Ministry of Defense of Georgia
Общество
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Темы:
Оборона Грузии (177)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210212/250868795/Gruzinskie-voennye-poluchili-novuyu-ekipirovku.html

Личный состав Сил специальных операций Минобороны Грузии в новой современной экипировке лучше будет справлять с боевыми задачами

ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. В Силах обороны Грузии активно продолжается процесс модернизации вооружения и экипировки военных, сообщает пресс-служба ведомства.

Министерство обороны Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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В рамках плана вооружения современную экипировку, отвечающую международным стандартам, получил личный состав Сил специальных операций Минобороны. В церемонии на военной базе в Мухровани принял участие командующий Силами обороны генерал-майор Георгий Матиашвили. Он также наблюдал за учениями военнослужащих по стрельбе по цели из автоматов и пистолетов.

В целях повышения боеспособности военнослужащие Сил специальных операций получили многофункциональные тактические штурмовые рюкзаки, бронежилеты, современные тактические бронекаски производства Delta, системы регулировки позвоночника, внутренние и внешние оружейные пояса бойца специального назначения, патронташи для пистолета Glok 17 и автоматической винтовки M4.

Оснащение Сил обороны Грузии современным вооружением и экипировки является частью политики приближения к стандартным вооружениям НАТО и оперативной совместимости со странами-партнерами.

 

Темы:
Оборона Грузии (177)
Теги:
Силы обороны Грузии, Грузия


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