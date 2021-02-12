Грузинские военные получили новую экипировку

Личный состав Сил специальных операций Минобороны Грузии в новой современной экипировке лучше будет справлять с боевыми задачами

ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. В Силах обороны Грузии активно продолжается процесс модернизации вооружения и экипировки военных, сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках плана вооружения современную экипировку, отвечающую международным стандартам, получил личный состав Сил специальных операций Минобороны. В церемонии на военной базе в Мухровани принял участие командующий Силами обороны генерал-майор Георгий Матиашвили. Он также наблюдал за учениями военнослужащих по стрельбе по цели из автоматов и пистолетов.

В целях повышения боеспособности военнослужащие Сил специальных операций получили многофункциональные тактические штурмовые рюкзаки, бронежилеты, современные тактические бронекаски производства Delta, системы регулировки позвоночника, внутренние и внешние оружейные пояса бойца специального назначения, патронташи для пистолета Glok 17 и автоматической винтовки M4.

Оснащение Сил обороны Грузии современным вооружением и экипировки является частью политики приближения к стандартным вооружениям НАТО и оперативной совместимости со странами-партнерами.