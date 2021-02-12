Дети с особыми нуждами в Грузии освобождаются от ношения масок в школе

Школы по всей Грузии готовятся к возобновлению учебного процесса в классах с 15 февраля – старшеклассники должны явиться на уроки в масках

ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Ученики Грузии с особыми образовательными нуждами освобождаются от ношения маски в школе, об этом заявила на брифинге замминистра образования и науки Екатерина Дгебуадзе.

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В частности, в том случае, если ученик с особыми образовательными нуждами, исходя из состояния здоровья, не может носить маску, имеет право не носить ее. Для этого родители этих детей должны всего лишь обратиться с соответствующим заявлением к школе.

По новой регуляции Минобразования Грузии, для учащихся 5-12 классов ношение масок в школе стало обязательным.

Дгебуадзе коснулась и темы начала учебного процесса в классах с 15 февраля, отметив, что он будет проходить в безопасной образовательной среде.

По ее словам, министерство уже разослало обновленные рекомендации всем школам, а общеобразовательные учреждения в свою очередь информируют о них родителей.

В данное время идет активное тестирование на коронавирус учителей и административного персонала как в государственных, так и частных школах.

Как утверждает Дгебуадзе, общеобразовательные учреждения оснащены нужными для предотвращения распространения коронавируса ресурсами и инвентарем, в школах приведены в порядок санузлы, соблюдены санитарно-гигиенические нормы. В этом направлении образовательные ресурс-центры ведут систематический мониторинг и на месте знакомятся с существующей ситуацией.

Дгебуадзе напомнила, что в Тбилиси, Кутаиси, Рустави, Зугдиди, Телави, Зестафони, Гардабани, Поти, Марнеули, Батуми, Кобулети и Гори родители могут сделать выбор между очным и дистанционным обучением. Такой же возможностью пользуются ученики со специальными образовательными нуждами в масштабах всей страны.

Помимо этого, Минобразования дает возможность всем педагогам, относящимся к риск-группе, выбрать дистанционный режим работы.

В школах в случае проявления случаев коронавируса, будут вводиться точечные ограничения. В таких случаях школа должна обратиться к местному центру здравоохранения, где примут решение о том, на дистанционный режим должна перейти вся школа или конкретный класс.

Сделать заявку на онлайн-обучение или отменить его родители могут каждую среду на сайте online.emis.ge или обратиться прямо в школу.

Очная учеба полностью возобновится в школах Грузии с 15 февраля.