Известно, сколько школьников решили остаться на дистанционном обучении в Грузии

Выбор между дистанционным и очным обучением родители учеников могут сделать каждую среду по Интернету

ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. В Грузии 12% школьников из разных городов страны – это 35 732 ребенка – останутся на дистанционном режиме обучения, заявила замглавы Минобразования Екатерина Дгебуадзе.

Изменить свое решение, то есть отправить детей в классы и зарегистрироваться на онлайн-обучении или наоборот, родители могут каждую среду, на сайте online.emis.ge.

"Каждую среду, в течение 24 часов на сайте открывается окошко, в котором можно не только зарегистрироваться, чтобы остаться на дистанционном обучении, но и отказаться и вернуть детей в классы", – сказала Дгебуадзе.

Выбор между очным и дистанционным обучением могут сделать родители учеников школ Тбилиси, Кутаиси, Рустави, Зугдиди, Телави, Зестафони, Гардабани, Поти, Марнеули, Батуми, Кобулети и Гори. Такой же возможностью пользуются ученики со специальными образовательными нуждами в масштабах всей страны.

Помимо этого, Минобразования дает возможность всем педагогам, относящимся к риск-группе, обратиться к администрации школы в связи с продолжением работы в дистанционном режиме.

Очная учеба полностью возобновится в школах Грузии с понедельника, 15 февраля. С 1 февраля ученики школ Батуми, Поти, Зугдиди, Гори и Телави уже вернулись в школы.

Ученики Грузии с особыми образовательными нуждами освобождаются от обязательства ношения маски в школе. Для учеников 5-12 классов включительно ношение масок стало обязательным. До этого ученики имели право выбора.

В Минобразования утверждают, что учебный процесс будет проходить в безопасной образовательной среде. Тестирование на коронавирус учителей и административного персонала идет активно как в государственных, так и частных школах.

В ведомстве отмечают, в том случае, если в школах зафиксируют случаи коронавируса, будут приняты точечные ограничения. В таких случаях школа должна обратиться к местному центру здравоохранения, где примут решение о том, вся школа или только конкретный класс должны перейти на дистанционный режим.

Министерство призывает всех родителей внимательно ознакомиться с информацией, предоставленной школой, и тщательно выполнять следующие рекомендации: перед тем, как отправить ребенка в школу они должны измерить температуру; в случае температуры или других симптомов обязательно информировать школу; обеспечить, чтобы дети приходили в школу своевременно; в том случае, если температуру ученику выявят в школе, в кратчайшее время увести его домой; также родители обязаны присутствовать на онлайн-встречах, организованных школой.