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Министерство юстиции Грузии

Явка на контроль условно осужденных в Грузии вновь станет обязательной

© Sputnik / Levan Avlabreli
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210212/250869658/Yavka-na-kontrol-uslovno-osuzhdennykh-v-Gruzii-vnov-stanet-obyazatelnoy.html

Бюро пробации по всей стране с 15 февраля возвращаются к обычному режиму работы и все стоящие в них на учете лица обязаны являться и отмечаться по установленному графику

ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Условно осужденным и условно-досрочно освобожденным лицам с 15 февраля в обязательном порядке надлежит являться на контроль, говорится в сообщении на сайте Национального агентства превенции преступлений и пробации.

Женские руки в наручниках
© CC0 / Pixabay / lechenie-narkomanii
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Условно осужденные в Грузии обязаны раз в неделю являться в районные отделения агентства отмечаться и оставлять отпечатки пальцев. От этой обязанности они были временно освобождены с 28 ноября 2020 года из-за веденных в связи с пандемией ограничений на работу общественного транспорта.

"Поскольку движение транспорта восстановлено повсеместно, бюро пробации вернулись к обычному режиму работы. Соответственно, обязательная явка пробационеров в бюро с 15 февраля вступает в силу на территории всей Грузии", - отмечено в сообщении ведомства.

В период действия ограничений контроль условно осужденных и условно-досрочно освобожденных по месту их проживания осуществляли офицеры пробации с соблюдением всех мер предосторожности и рекомендаций.

Лица, которые из-за создавшейся в мире ситуации не смогли вернуться из-за рубежа на родину до 1 февраля, истечения срока разрешения на поездку, освобождаются от ответственности за нарушение сроков.

 

Теги:
Полицейский контроль, Минпробации Грузии, Грузия


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