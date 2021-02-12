Число получателей пенсий и соцпособий в Грузии приблизилось к одному миллиону

На конец 2020 года в Грузии зарегистрировано 783,7 тысячи пенсионеров по возрасту, из которых 71% составляют женщины, а 29% - мужчины

ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Количество получателей пенсии и социального пакета на конец 2020 года составило 958,3 тысячи человек, сообщает Национальная служба статистики Грузии ("Сакстат").

На конец 2020 года в Грузии зарегистрировано 783,7 тысячи пенсионеров по возрасту, из которых 71% составляют женщины, а 29% - мужчины.

Получатели пенсий по регионам на конец 2020 года

Регион Количество, тысяч человек Доля, % Тбилиси 228,8 29,2 Имерети 128,5 16,4 Самегрело-Земо Сванети 84,6 10,8 Квемо Картли 76,0 9,7 Кахети 70,5 9,0 Остальные регионы 195,1 24,9

Что касается получателей социальных пособий, их число в 2020 году составило 174,6 тысячи человек, из них 35% женщин и 65% мужчин.

Среди получателей соцпакета 72,5% составляют лица с ограниченными возможностями здоровья, 12.6% - члены семей, лишившиеся кормильца, 8.9% - ветераны войны, 5.7% - лица, получающие компенсации от государства, 0,3% - получатели соцпакетов другого типа.

Также в 2020 году количество семей, зарегистрированных в базе социальных целевых программ, составило 330,9 тысячи, а количество семей, получающих прожиточное пособие, - 146,6 тысячи.

В Грузии с 1 января текущего года выросли пенсионные выплаты для возрастных пенсионеров. Пенсионеры до 70 лет получают пенсию в размере 240 лари, а старше 70 – 275 лари. На пенсионное обеспечение в бюджете Грузии выделено 2,6 миллиарда лари.

В 2020 году размер пенсии составлял 220 лари, а для пенсионеров старше 70 лет – 250 лари.

Согласно новым правилам индексации пенсий, размер выплат будет расти ежегодно. В частности, для пенсионеров в возрасте до 70 лет пенсия будет расти с учетом инфляции, а для пенсионеров старше 70 лет – инфляции и 80% от экономического роста.

На сегодняшний день в Грузии пенсия по возрасту полагается женщинам от 60 лет и мужчинам – от 65 лет.