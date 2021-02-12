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Человек пересчитывает купюры грузинской валюты лари различного номинала

Число получателей пенсий и соцпособий в Грузии приблизилось к одному миллиону

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Социальная сфера в Грузии (333)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210212/250872835/Chislo-poluchateley-pensiy-i-sotsposobiy-v-Gruzii-priblizilos-k-odnomu-millionu.html

На конец 2020 года в Грузии зарегистрировано 783,7 тысячи пенсионеров по возрасту, из которых 71% составляют женщины, а 29% - мужчины

ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Количество получателей пенсии и социального пакета на конец 2020 года составило 958,3 тысячи человек, сообщает Национальная служба статистики Грузии ("Сакстат").

На конец 2020 года в Грузии зарегистрировано 783,7 тысячи пенсионеров по возрасту, из которых 71% составляют женщины, а 29% - мужчины.

Получатели пенсий по регионам на конец 2020 года

Регион Количество, тысяч человек Доля, %
Тбилиси 228,8 29,2
Имерети 128,5 16,4
Самегрело-Земо Сванети 84,6 10,8
Квемо Картли 76,0 9,7
Кахети 70,5 9,0
Остальные регионы 195,1 24,9

 

Что касается получателей социальных пособий, их число в 2020 году составило 174,6 тысячи человек, из них 35% женщин и 65% мужчин.

Пожилая семейная пара идет по улице с покупками
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Накопительной пенсией в Грузии воспользовались более 600 граждан

Среди получателей соцпакета 72,5% составляют лица с ограниченными возможностями здоровья, 12.6% - члены семей, лишившиеся кормильца, 8.9% - ветераны войны, 5.7% - лица, получающие компенсации от государства, 0,3% - получатели соцпакетов другого типа.

Также в 2020 году количество семей, зарегистрированных в базе социальных целевых программ, составило 330,9 тысячи, а количество семей, получающих прожиточное пособие, - 146,6 тысячи.

В Грузии с 1 января текущего года выросли пенсионные выплаты для возрастных пенсионеров. Пенсионеры до 70 лет получают пенсию в размере 240 лари, а старше 70 – 275 лари. На пенсионное обеспечение в бюджете Грузии выделено 2,6 миллиарда лари.

Кутаиси. Эпидемия коронавируса. Пожилой мужчина идет по улице в маске и в очках
© Sputnik / STRINGER
С начала года в Грузии выросли пенсии

В 2020 году размер пенсии составлял 220 лари, а для пенсионеров старше 70 лет – 250 лари.

Согласно новым правилам индексации пенсий, размер выплат будет расти ежегодно. В частности, для пенсионеров в возрасте до 70 лет пенсия будет расти с учетом инфляции, а для пенсионеров старше 70 лет – инфляции и 80% от экономического роста.

На сегодняшний день в Грузии пенсия по возрасту полагается женщинам от 60 лет и мужчинам – от 65 лет.

Темы:
Социальная сфера в Грузии (333)
Теги:
Национальная служба статистики Грузии "Сакстат", Статистика, Пенсионер, Пенсия, Грузия


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