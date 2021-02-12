Число получателей пенсий и соцпособий в Грузии приблизилось к одному миллиону

ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Количество получателей пенсии и социального пакета на конец 2020 года составило 958,3 тысячи человек, сообщает Национальная служба статистики Грузии ("Сакстат").
На конец 2020 года в Грузии зарегистрировано 783,7 тысячи пенсионеров по возрасту, из которых 71% составляют женщины, а 29% - мужчины.
Получатели пенсий по регионам на конец 2020 года
|Регион
|Количество, тысяч человек
|Доля, %
|Тбилиси
|228,8
|29,2
|Имерети
|128,5
|16,4
|Самегрело-Земо Сванети
|84,6
|10,8
|Квемо Картли
|76,0
|9,7
|Кахети
|70,5
|9,0
|Остальные регионы
|195,1
|24,9
Что касается получателей социальных пособий, их число в 2020 году составило 174,6 тысячи человек, из них 35% женщин и 65% мужчин.
Среди получателей соцпакета 72,5% составляют лица с ограниченными возможностями здоровья, 12.6% - члены семей, лишившиеся кормильца, 8.9% - ветераны войны, 5.7% - лица, получающие компенсации от государства, 0,3% - получатели соцпакетов другого типа.
Также в 2020 году количество семей, зарегистрированных в базе социальных целевых программ, составило 330,9 тысячи, а количество семей, получающих прожиточное пособие, - 146,6 тысячи.
В Грузии с 1 января текущего года выросли пенсионные выплаты для возрастных пенсионеров. Пенсионеры до 70 лет получают пенсию в размере 240 лари, а старше 70 – 275 лари. На пенсионное обеспечение в бюджете Грузии выделено 2,6 миллиарда лари.
В 2020 году размер пенсии составлял 220 лари, а для пенсионеров старше 70 лет – 250 лари.
Согласно новым правилам индексации пенсий, размер выплат будет расти ежегодно. В частности, для пенсионеров в возрасте до 70 лет пенсия будет расти с учетом инфляции, а для пенсионеров старше 70 лет – инфляции и 80% от экономического роста.
На сегодняшний день в Грузии пенсия по возрасту полагается женщинам от 60 лет и мужчинам – от 65 лет.