Какие решения принял Синод: главные тезисы

Святейший Синод Грузинской православной церкви на заседании обсуждал ряд тем, в том числе тему монастыря Давид-Гареджи и вакцинации от коронавируса

ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Патриархия Грузии обнародовала решения, принятые Святейшим синодом Грузинской православной церкви в четверг.

По информации Патриархии, синод принял решения по 12 вопросам на разные темы.

Тема первая: Давид-Гареджи

Одним из главных вопросов, который рассматривал Святейший синод ГПЦ, была тема монастыря Давид-Гареджи.

Давид-Гареджи представляет собой высеченные в скалах около 20 монастырей, которые являются одной из главных святынь Грузинской православной церкви. На данном этапе часть монастырского комплекса контролируется Азербайджанской стороной и доступ к ней ограничен для паломников.

По этой теме синод постановил, что монастыри Чичхитури и Удабно, находящиеся на спорном участке комплекса Давид-Гареджи, является "частью исторической, культурной и религиозной идентичности грузинского народа".

Также в решении указано, что главным и легитимным материалом для установления границы между Грузией и Азербайджаном является карта 1937 – 1938 годов масштабом 1:200 000, за сокрытие которой в данный момент в Грузии судят двух картографов Ивери Мелашвили и Наталью Ильичеву.

Также в своем решении по вопросу Давид-Гареджи Синод обратился к властям Грузии.

"Мы призываем власти Грузии вести переговоры с нашим другом и партнером Азербайджаном, чтобы исходя из принципов справедливости был восстановлен статус-кво, существующий до 2007 года в отношении территории монастыря Чичхитури, и до 2019 года - в отношении территории монастыря Удабно, когда обе территории были в управлении Грузии", - говорится в решении.

Также в документе Патриархия Грузии выражает надежду, что возобновившийся процесс делимитации грузино-азербайджанской границы пройдет без посягательства на исторические территории Грузии.

Также по вопросу Патриархия Грузии поручила телевидению Патриархии продолжить цикл передач о Давид-Гареджи, подключая специалистов.

Тема вторая: вакцинация

Вторым главным вопросом обсуждения Синода стал вопрос вакцинации от коронавируса.

"Святейший Синод постановил: церковь признает, что здоровье одно из важнейших прав человека, и, соответственно, поддерживает все шаги, которые направлены на защиту этого права и не противоречат христианской морали. Мы приветствуем тот факт, что процесс вакцинации от коронавируса объявлен как добровольный и не является обязательным. Это наиболее важно, тем более сегодня, когда вакцина только создана и о ней есть различные мнения специалистов здравоохранения", - говорится в документе.

Однако церковь не собирается участвовать в пропаганде вакцины.

"Грузинская церковь высоко ценит то благо, которое в целом приносит медицина для защиты здоровья людей, но не возьмет на себя ответственность за пропаганду вакцинации, так как это ответственность и компетенция работников здравоохранения", - говорится в документе.

При этом, церковь отмечает, что любой человек не должен преследоваться за то, что делает или не делает прививку.

В то же время Синод указывает, что так как в обществе и у паствы есть много вопросов, власти должны дать четкий ответ на следующие вопросы:

- Какая вакцина поступит в Грузию;

- Происхождение вакцины, технология производства, механизм действия, его длительность и эффективность;

- защищены или нет нормы биоэтики.

Кроме того, Синод считает, что профессионалы должны разъяснить, какую угрозу несет отсутствие вакцины в условиях пандемии, какие побочные эффекты и осложнения есть у вакцины как в краткосрочный, так и в долгосрочный период, какая помощь будет от государства в случае осложнений.

Тема третья: церковь партии "Гирчи"

Еще одной темой для обсуждения стала церковь, созданная партией "Новый политический центр – Гирчи", носящая название "Христианская, евангельская, протестантская церковь – Библейская свобода". Цель церкви "Гирчи" - дать возможность молодым людям легально не служить в армии.

Синод в постановлении пояснил, что вступить в эту религиозную организацию и принять сан "священнослужителя" означает покинуть лоно православной церкви, даже если сам человек считает это простой формальностью.

По решению Синода, членам церкви "Библейская свобода" будет отказано в причастии, а также участии в церковных таинствах – крещении, венчании, соборовании и так далее, пока они не покаются в своем грехе и не пройдут период епитимьи и процедуры для возвращения в лоно церкви.

"Хотим отметить, что без покаяния в случае смерти их не будут отпевать и их имена не сможет поминать церковь, так как по своей воли или невольно они отреклись от нее", - говорится в документе.

Тема четвертая: непокорные священнослужители

Обсудил Святейший синод и вопрос отдельных священнослужителей.

Так Синод рассмотрит позицию архиепископа Дманиси и Агарак-Ташир, главы грузинской паствы Великобритании и Северной Ирландии Зенона (Иараджули) для последующего реагирования.

Кроме того, Синод передал на рассмотрение синодальной моральной комиссии вопрос протоиерея Басила Квирчхиладзе, лишенного права на осуществление таинства.

А вот высказывания митрополита Петре (Цаава) будет изучать специальная комиссия, состоящая из членов Синода, которая на следующем заседании Синода представит свое заключение.

Тема пятая: клевета

Синод также выслушал информацию об оскорбительной информации, появившейся в СМИ, о том, что якобы Синод собирается сместить Католикос-Патриарха всея Грузии Илию II.

"Было сказано, что клевета церкви и ее иерархов уже стала привычкой этих людей. Проявляются их целенаправленные действия – на основании ложной информации достичь популизма, взволновать общество и дискредитировать церковь. Было отмечено, что их действия безответственные и несоответствующие христианам", - говорится в документе.

Тема шестая: новые назначения

Не обошлось на заседании Синода и без новых назначений.

Так епископ Чкондиди Григол (Кация) был освобожден от управления Чкондидской епархией и стал главой епархии Цалки.

Место епископа Чкондиди занял митрополит Степане (Калаиджишвили). Он будет совмещать руководство Чкондидской епархии с руководством епархией Цагери и Лентехи.

Тема седьмая: юрисдикция церкви

На заседании Священного синода также был принято решение о переходе священнослужителей из одной церкви в другую.

По решению Синода, глава епархии по согласованию с Католикосом-Патриархом будет иметь право принимать в свою епархию перешедшего из другой епархии священнослужителя, если тот будет иметь документ, согласно которому глава его прежней епархии его отпустил.