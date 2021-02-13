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Обновленный проспект Ильи Чавчавадзе. Выделенные полосы для общественного транспорта

В Грузии начался "карантин выходного дня"

© Sputnik / Viktor Kaminsky
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (864)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210213/250877066/V-Gruzii-nachalsya-karantin-vykhodnogo-dnya.html

Режим "карантина" выходного дня был принят властями Грузии, чтобы сократить мобильность граждан и предотвратить риск заражения коронавирусом

ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. На время выходных во всех крупных городах Грузии действует ряд ограничений, которые будут сняты уже в понедельник.

Согласно решению правительства в субботу и воскресенье во всех крупных городах:

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© Sputnik / Viktor Kaminsky
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- не работают магазины и торговые центры, кроме продуктовых магазинов, магазинов бытовой химии, зоомагазинов и аптек;

- запрещено движение любого общественного транспорта;

- в Аджарии закрыты рестораны.

На выходные также сохраняется запрет на передвижение в период с 21:00 до 05:00 и обязательный масочный режим.

Режим "карантина" выходного дня был принят властями Грузии, чтобы сократить мобильность граждан и предотвратить риск заражения коронавирусом.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (864)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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