В Грузии начался "карантин выходного дня"

Режим "карантина" выходного дня был принят властями Грузии, чтобы сократить мобильность граждан и предотвратить риск заражения коронавирусом

ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. На время выходных во всех крупных городах Грузии действует ряд ограничений, которые будут сняты уже в понедельник.

Согласно решению правительства в субботу и воскресенье во всех крупных городах:

- не работают магазины и торговые центры, кроме продуктовых магазинов, магазинов бытовой химии, зоомагазинов и аптек;

- запрещено движение любого общественного транспорта;

- в Аджарии закрыты рестораны.

На выходные также сохраняется запрет на передвижение в период с 21:00 до 05:00 и обязательный масочный режим.

Режим "карантина" выходного дня был принят властями Грузии, чтобы сократить мобильность граждан и предотвратить риск заражения коронавирусом.