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Охранный периметр тюрьмы

Дело о гибели девочки-подростка в Аджарии: обвиняемый будет ждать приговора в тюрьме

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Общество
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Темы:
Происшествия в Грузии (2409)
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Sputnik Грузия
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Адвокат задержанного с решением суда не согласен и собирается обжаловать решение в апелляционном суде

ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Батумский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения обвиняемому в доведении до самоубийства и сексуальной связи с несовершеннолетней девочкой в Аджарской АР, сообщает телеканал Formula TV.

Саломе Зурабишвили
photo : Gakharia / FB
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О смерти подростка стало известно в среду. В четверг МВД Грузии сообщило, что девочка была жертвой сексуального насилия и арестовало виновного.

Адвокат задержанного с решением суда не согласен и собирается обжаловать решение в апелляционном суде.

Следствие, установило, что 23-летний парень в июне и декабре 2020 обманул 14-летнюю девушку и, пообещав жениться, вступил с ней в половую связь, зная, что ей нет 16 лет. После он порвал с ней, а она, не выдержав давления родных и общества, покончила с собой.

В случае подтверждения обвинения ему грозит от 7 до 9 лет лишения свободы.

Темы:
Происшествия в Грузии (2409)


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