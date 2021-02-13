Экозащитники провели акцию протеста в промышленном городе Грузии

В Рустави функционирует несколько десятков крупных и мелких заводов, выбросы которых серьезно загрязняют воздух

ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Несколько десятков защитников окружающей среды из организации "Задыхаемся" устроили акцию протеста у здания мэрии самого крупного промышленного центра Грузии – городе Рустави, и потребовали от парламента принять закон об ответственности загрязнения окружающей среды.

Участники акции утверждают, что смог от многочисленных заводов города не должен вредить здоровью граждан. "Мы понимаем важность развития бизнеса, но это не должно происходить за счет здоровья 130 тысячи жителей города", – заявляют экозащитники.

На акции они также потребовали от парламента утверждения закона "Об ответственности за охрану окружающей среды", согласно которому предприятие должно нести ответственность за загрязнение окружающей среды.

Экозащитники дали парламенту Грузии срок до 4 марта, пригрозив масштабной акцией протеста.

Рустави – промышленный город, расположенный в получасе езды от Тбилиси. В нем функционирует несколько десятков крупных и мелких заводов, выбросы которых серьезно загрязняют воздух.

Осенью 2020 года правительство утвердило план управления качеством воздуха в Рустави, который призван радикально улучшить состояние воздуха в ближайшие два года.

План предусматривает вложение 63 миллионов лари от государства в течение следующих 2 лет для строительства новой зеленой инфраструктуры в городе. Рассматривается также установка в городе фильтров для очистки воздуха. Их стоимость для крупных компаний может составить от 100 тысяч долларов и выше. Это позволит добиться максимальной очистки загрязненного воздуха.