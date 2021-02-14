Сколько заключенных в Грузии: последние данные

Согласно данным "Сакстата", число заключенных составляет всего 0,25% от всего населения Грузии. Из общего числа заключенных 8 810 мужчин и 333 женщины

ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. По данным Национальной службы статистики в Грузии, на 1 января 2021 года было 9 143 заключенных.

Согласно данным "Сакстата", число заключенных составляет всего 0,25% от всего населения Грузии. Из общего числа заключенных 8 810 мужчин и 333 женщины.

Что касается возраста заключенных, то в тюрьмах Грузии содержится всего 56 заключенных в возрасте до 18 лет, из которых трое младше 16.

Что насчет совершеннолетних заключенных, то больше всего в тюрьмах заключенных в возрасте от 41 до 49 лет (2 011). На втором месте заключенные в возрасте от 31 до 35 лет (1 497), а на третьем в возрасте от 36 до 40 лет (1 495).

Также, по данным "Сакстата", в тюрьмах Грузии находится 55 заключенных в возрасте старше 70 лет.

При этом, в тюрьмах страны к 1 января содержался 571 иностранец, большинство из которых граждане Турции, Азербайджана и России. Пятерка иностранных заключенных в грузинских тюрьмах выглядит следующим образом:

Граждане Турции – 155

Граждане Азербайджана – 106

Граждане России – 86

Граждане Украины – 41

Граждане Армении – 28.

В Грузии всего функционирует 13 тюрем, рассчитанных на 11 656 заключенных. По данным на январь 2021 года, ни одна из них не заполнена. Наибольшее число заключенных было зафиксировано в 2011 году - 24 114, а наименьшее в 2003 году - 6 119.