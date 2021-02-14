12:17 14 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9824
  • 100 RUB4.4277
  • USD3.2888
Поиск
Тюремная дверь, фото из архива

Сколько заключенных в Грузии: последние данные

© photo: Sputnik / Aleksey Filippov
Общество
Получить короткую ссылку
161 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210214/250885971/Skolko-zaklyuchennykh-v-Gruzii-poslednie-dannye.html

Согласно данным "Сакстата", число заключенных составляет всего 0,25% от всего населения Грузии. Из общего числа заключенных 8 810 мужчин и 333 женщины

ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. По данным Национальной службы статистики в Грузии, на 1 января 2021 года было 9 143 заключенных.

Охранный периметр тюрьмы
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Дело о гибели девочки-подростка в Аджарии: обвиняемый будет ждать приговора в тюрьме

Согласно данным "Сакстата", число заключенных составляет всего 0,25% от всего населения Грузии. Из общего числа заключенных 8 810 мужчин и 333 женщины.

Что касается возраста заключенных, то в тюрьмах Грузии содержится всего 56 заключенных в возрасте до 18 лет, из которых трое младше 16.

Что насчет совершеннолетних заключенных, то больше всего в тюрьмах заключенных в возрасте от 41 до 49 лет (2 011). На втором месте заключенные в возрасте от 31 до 35 лет (1 497), а на третьем в возрасте от 36 до 40 лет (1 495).

Также, по данным "Сакстата", в тюрьмах Грузии находится 55 заключенных в возрасте старше 70 лет.

При этом, в тюрьмах страны к 1 января содержался 571 иностранец, большинство из которых граждане Турции, Азербайджана и России. Пятерка иностранных заключенных в грузинских тюрьмах выглядит следующим образом:

  • Граждане Турции – 155
  • Граждане Азербайджана – 106
  • Граждане России – 86
  • Граждане Украины – 41
  • Граждане Армении – 28.

В Грузии всего функционирует 13 тюрем, рассчитанных на 11 656 заключенных. По данным на январь 2021 года, ни одна из них не заполнена. Наибольшее число заключенных было зафиксировано в 2011 году - 24 114, а наименьшее в 2003 году - 6 119.



Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Акция протеста в Кутаиси 12 февраля 2021 года - плакаты и митингующие
Недовольные деятельностью властей в Грузии проводят митинги - фото
Очевидцы рассказали о моменте взрыва во Владикавказе - видео
Очевидцы рассказали о моменте взрыва во Владикавказе - видео
Инфографика. Меньше жертв и ДТП - данные МВД Грузии
Меньше жертв и ДТП – данные МВД Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться