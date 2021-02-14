В школах Грузии могут открыть буфеты и кружки

Грузинские ученики вернутся к учебе в классах с понедельника, 15 февраля, после длительного перерыва

ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Министерство образования Грузии работает над вопросом открытия в школах буфетов и возобновления работы кружков для детей после 15 февраля, заявила замминистра образования Екатерина Дгебуадзе.

С понедельника, 15 февраля, после длительного перерыва школьники Грузии с 1 до 12-й класс вернутся за парты. Для учеников с 5 класса будет обязательным ношение маски во время учебного процесса. Ученики Грузии с особыми образовательными нуждами освобождаются от обязательства ношения маски в школе.

"Мы хотим, чтобы поэтапно школа и ученики получили бы все те сервисы, которые были доступны для них обычно во время учебного процесса. Я говорю о буфетах и кружках неформального образования. Вместе с координационным советом министерство рассматривает этот вопрос и постепенно вернет все сервисы", - сказала Дгебуадзе.

Очная учеба полностью возобновится в школах Грузии с понедельника, 15 февраля. С 1 февраля ученики школ Батуми, Поти, Зугдиди, Гори и Телави уже вернулись в школы.

Выбор между очным и дистанционным обучением могут сделать родители учеников школ Тбилиси, Кутаиси, Рустави, Зугдиди, Телави, Зестафони, Гардабани, Поти, Марнеули, Батуми, Кобулети и Гори. Такой же возможностью пользуются ученики со специальными образовательными нуждами в масштабах всей страны.