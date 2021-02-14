Число выявленных в Грузии случаев коронавируса продолжает снижаться

Показатели выявления коронавируса в стране составляют: ежедневно - 1,85%, за последние 14 дней - 3,06%, за последние 7 дней - 2,76%

ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 357. Скончались девять человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 265 557 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 652 человека, с начала пандемии вылечились 258 093 пациента. Скончались 3 352.

За сутки сделано 19 345 тестов, в том числе 12 173 на антиген и 7 172 ПЦР-теста. В карантине в данное время находятся 212 человек, в стационарах – 1 948, в ковид-гостиницах – 238.

Показатели выявления коронавируса в стране составляют: ежедневно - 1,85%, за последние 14 дней - 3,06%, за последние 7 дней - 2,76%.

41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран. Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.