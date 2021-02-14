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Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках

Ковид-география Грузии: эпидемиолог называет ситуацию стабильной

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (872)
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Sputnik Грузия
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В настоящее время в стране зарегистрировано 4 086 активных случаев заражения, состояние 435 пациентов расценивается как тяжелое

ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Эпидситуация в стране стабилизируется и ее необходимо поддерживать, заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе

По его словам, ежедневный показатель выявления случаев коронавируса снизился и составляет менее 2%, ниже 3% опустился недельный показатель.

  • Показатели выявления коронавируса в стране составляют: ежедневно - 1,85%, за последние 14 дней - 3,06%, за последние 7 дней - 2,76%

Из 357 новых случаев инфицирования COVID-19, выявленных в Грузии за сутки, 150 зарегистрированы в Тбилиси, сообщает пресс-служба аппарата правительства.

По регионам страны новые случаи распределились следующим образом:

Регион Число новых случаев
Имерети 49
Гурия 35
Шида Картли 27
Самегрело - Земо Сванети 27
Квемо Картли 20
Кахети 19
Аджария 19
Самцхе-Джавахети 9
Мцхета-Мтианети 2
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 0

 

В настоящее время в стране зарегистрировано 4086 активных случаев заражения, из которых 1948 человек проходят лечение в клиниках, 238 находятся в ковид-гостиницах, 1900 человек лечатся у себя дома, 11 979 граждан находятся в самоизоляции.

Состояние 435 пациентов расценивается как тяжелое. На искусственном дыхании находятся 105 человек, из них в Тбилиси - 70, в Аджарии - 5, в Имерети - 12.

По словам Гамкрелидзе, открытие школ и объектов питания в понедельник может послужить стимулятором для роста случаев. Поэтому необходимо соблюдать все правила и рекомендации.

"Следует осуществлять строгий контроль за выполнением рекомендаций, которые мы даем, и, прежде всего, это касается масок - нужно использовать маски всюду, на улице и внутри, это должно стать обязательным атрибутом для нас еще на долгое время", - сказал врач журналистам.

Гамкрелидзе возлагает надежду на вакцинацию, которая способствует снижению распространения инфекции.

Патриархия Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"Мы очень надеемся, что процесс вакцинации в стране начнется в конце февраля-марте и будет постепенно расширяться, что будет способствовать снижению распространения инфекции", - заявил эпидемиолог.

В карантинных зонах находятся 212 человек. Всего с 6 октября по 13 февраля с госграницы в карантинные зоны перевели 22 802 человека.

Первый случай коронавируса был зафиксирован в Грузии 26 февраля 2020 года у мужчины, вернувшегося на родину из Ирана.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (872)
Теги:
Вакцина, Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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