Ковид-нарушения в Грузии: граждане стали прилежнее соблюдать ограничения

С 1 января сотрудники полиции выявили 26 688 нарушений, из которых большинство – нарушение масочного режима

ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. За минувшие сутки грузинские полицейские зафиксировали 570 случаев нарушения ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении МВД Грузии.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Грузии действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 21:00 до пяти утра.

Согласно данным МВД, с 1 января сотрудники полиции выявили 26 688 нарушений, из которых большинство – нарушение масочного режима. Только за последние сутки за нарушение правил ношения масок было оштрафовано 469 человек.

Остальные нарушения – это игнорирование запрета на появление на улице в ночное время. За последние сутки было выявлено 101 подобное нарушение.

Штраф за нарушение масочного режима в Грузии составляет 20 лари (около 6 долларов), а вот за нарушение ограничения на передвижение – 2 тысячи лари (602,5 доллара).

Учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране, премьер-министр Грузии Георгий Гахария выступил с предложением увеличить штраф за повторное нарушение масочного режима вдвое до 40 лари.

Между тем эпидемиологи полагают, что масочный режим в Грузии сохранится минимум еще год, пока вакцинацию от коронавируса не пройдут 70% населения.