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Экспресс-тест на COVID-19, фото из архива

Тестирование на COVID-19 прошли 46,3 тысячи сотрудников школ Грузии

© photo: Sputnik / Kirill Braga
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (875)
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После двух недель интенсивного тестирования коронавирус был обнаружен у 0,5% учителей и сотрудников школ по всей стране

ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. В целях предотвращения распространения коронавируса, согласно решению Межведомственного координационного совета, с начала февраля проводится обязательное тестирование учителей и представителей администрации школ, сообщает пресс-служба Минобразования.

В течение двух недель тестирование прошли 46 300 учителей и сотрудников администрации.

Возобновление учебы в школах в Телави 1 февраля 2021 года
© Sputnik / STRINGER
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По данным ведомства, после двух недель интенсивного тестирования коронавирус был обнаружен у 0,5% учителей и сотрудников школ по всей стране.

"На всей территории Грузии министерство предоставляет возможность учителям из группы риска на основании соответствующего медицинского заключения обратиться в администрацию школы для продолжения работы в дистанционном формате. В соответствии с протоколом, обязательное тестирование учителей и школьного административного персонала активно проводится по всей стране. Процесс полностью обеспечивается государством", - говорится в заявлении.

Для обязательного тестирования администрация школы должна зарегистрировать всех сотрудников на сайте, а процесс тестирования персонала медицинскими лабораториями осуществляется при участии Департамента инспекции труда.

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С 15 февраля по всей Грузии возобновится очное обучение в школах. Речь идет о школьниках Тбилиси, Кутаиси, Рустави. Две недели назад, с 1 февраля, школьники Батуми, Поти, Зугдиди, Гори и Телави вернулись за парты.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (875)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Минобразования Грузии, образование, Грузия


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