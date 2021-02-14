Ткибульским шахтерам и руководству компании удалось договориться

ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Между администрацией компании "Сакнахшири" и работниками четвертого участка шахты имени Дзидзигури в Ткибули (регион Имерети) подписано соглашение, информацию распространяет компания.

На этой неделе в компании "Сакнахшири", которая управляет шахтами, заявили, что горняки четвертого участка не выполнили план, что отразилось на их зарплате, согласно трудовому договору, оформленному между компанией и работниками.

В ответ шахтеры заблокировали вход в шахту. Работа на шахте была парализована с 10 февраля. Несколько шахтеров с требованием выплаты полной заработной платы отказывались выходить из шахты.

"На встрече с шахтерами 12 февраля при участии мажоритарного депутата от Ткибули, Тержолы, Зестафони и Багдати Бежана Цакадзе было достигнуто соглашение о том, что шахтеры будут получать 100% зарплаты по плану, а в течение последующих месяцев, не считая плана, они добудут более тысячи тонн угля", - говорится в заявлении.

Горнодобывающая компания перешла на бонусную систему оплаты труда в сентябре 2020 года. С шахтерами был подписан трудовой договор, в котором детализированы условия, права и обязанности как работника, так и работодателя. Днем 10 февраля на рабочей встрече были подведены подвели итоги работы за январь. В результате выяснилось, что четвертый участок выполнил план всего на 77,7%. Объем добытого угля составил 4,6 тысячи тонн. Соответственно и оплата – 48 лари в день.

На данный момент создана специальная комиссия для детального изучения причин невыполнения плана сотрудниками участка N4 - все документы будут изучены в течение 10 дней, факторы, препятствующие выполнению плана, геологическая ситуация. Для "Сакнахшири" важно привлечь к работе комиссии сотрудников участка N4, отмечается в заявлении.

При этом любое нарушение трудовой дисциплины будет оцениваться в рамках трудового договора в соответствии с законодательством Грузии.