Снятие ограничений: школьники Тбилиси, Рустави и Кутаиси возвращаются за парты

По данным Минобразования, 12% школьников из разных городов страны – это 35 732 ребенка – останутся на дистанционном режиме обучения

ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. После долгого перерыва в Грузии С понедельника,15 февраля, полностью возобновится очная учеба в школах.

С 15 февраля – в Тбилиси, Рустави и Кутаиси, то есть в масштабе всей Грузии, дети продолжат учебу в классах (при этом, у родителей будет право выбрать дистанционное обучение). А объекты питания смогут принять гостей в открытых пространствах – кроме субботы и воскресенья.

Ученики школ Батуми, Поти, Зугдиди, Гори и Телави уже вернулись в школы с 1 февраля.

Выбор между очным и дистанционным обучением могут сделать родители учеников школ Тбилиси, Кутаиси, Рустави, Зугдиди, Телави, Зестафони, Гардабани, Поти, Марнеули, Батуми, Кобулети и Гори. Такой же возможностью пользуются ученики со специальными образовательными нуждами в масштабах всей страны.

По данным Минобразования, 12% школьников из разных городов страны – это 35 732 ребенка – останутся на дистанционном режиме обучения.

Для учеников с 5 по 12 классы будет обязательным ношение маски во время учебного процесса. Ученики Грузии с особыми образовательными нуждами освобождаются от обязательства ношения маски в школе.

Агентство развития образовательной и научной инфраструктуры при Министерстве образования, науки, культуры и спорта Грузии обеспечили необходимыми ресурсами для предотвращения вирусов все государственные школы Грузии.

По данным Агентства, в школах достаточно материалов на весь учебный год, все общеобразовательные учреждения обеспечены дезинфицирующими растворами, аппаратами для термоскрининга, дезбарьберами, в надлежащий порядок приведены школьные туалеты.

"Школы интенсивно осуществляют информирование родителей о разработанных Министерством рекомендациях, организации учебного процесса и санитарно-гигиенических нормах в школе", - говорится в сообщении ведомства.

Еще одно важное напоминание для родителей школьников. Изменить свое решение, то есть отправить детей в классы или же зарегистрироваться на онлайн-обучении родители могут каждую среду, на сайте online.emis.ge. Каждую среду, в течение 24-х часов на сайте открывается окно, в котором можно не только зарегистрироваться, чтобы остаться на дистанционном обучении, но и отказаться и вернуть детей в классы.

Помимо этого, Минобразования дает возможность всем педагогам, относящимся к риск-группе, обратиться к администрации школы в связи с продолжением работы в дистанционном режиме.