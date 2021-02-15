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Тбилисские автобусы - масочный режим во время пандемии коронавируса

Общественный транспорт в Грузии заработает после "карантина выходного дня"

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Общество
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Темы:
Общественный транспорт в Грузии (50)
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Общественный транспорт заработал в Тбилиси, Кутаиси и Рустави 8 февраля, а в остальных городах Грузии с 1-го числа месяца

ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. В понедельник, 15 февраля, в крупных городах Грузии после "карантина выходного дня" возобновит работу общественный транспорт – метро, автобусы, микроавтобусы.

Общественный транспорт заработал в Тбилиси, Кутаиси и Рустави 8 февраля, а в остальных городах Грузии с 1-го числа. Проезд в общественном транспорте разрешается только в защитных масках. Запрещено включать систему вентиляции, отопления и охлаждения. Муниципальный транспорт ежедневно дезинфицируют.

Эпидемия коронавируса - водитель автобуса и пассажиры в масках
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Транспорт в Тбилиси переполнен: в мэрии задумались о дополнительных решениях

Контролеры следят за тем, чтобы пассажиры носили маски правильно.

В выходные дни во всех крупных городах Грузии:

- не работают магазины и торговые центры, кроме продуктовых магазинов, магазинов бытовой химии, зоомагазинов и аптек;

- запрещено движение любого общественного транспорта;

- в Аджарии закрыты рестораны.

Транспорт и рынки: в Тбилиси снят ряд ковид-ограничений - видео
video : Sputnik / Anna Anastasiadi, Vladimir Umikashvili
Транспорт и рынки: в Тбилиси снят ряд ковид-ограничений - видео

На выходные также сохраняется запрет на передвижение в период с 21:00 до 05:00 и обязательный масочный режим.

Режим "карантина" выходного дня был принят властями Грузии, чтобы сократить мобильность граждан и предотвратить риск заражения коронавирусом.

Общественный транспорт в Грузии не работал с ноября 2020 года, когда правительство ввело жесткие ограничения в связи с ухудшением эпидситуации в стране.

Темы:
Общественный транспорт в Грузии (50)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Транспорт, Грузия


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