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Закрытые кафе бары и рестораны - кризис во время пандемии коронавируса

Рестораны в Грузии возобновили работу под открытым небом

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (878)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210215/250889707/Restorany-v-Gruzii-vozobnovili-rabotu-pod-otkrytym-nebom.html

Работа ресторанов и объектов питания была приостановлена 28 ноября, когда эпидемиологическое положение в стране стало крайне тяжелым

ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. В Грузии с 15 февраля снимается ряд ограничений, среди них и разрешение работы ресторанов под открытым небом.

Сами представители данной сферы скептически относятся к данному новшеству, поскольку у многих объектов нет возможности возобновления работы в открытых пространствах.

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"Из существующих ресторанов 25% имеют возможность открытия в открытом пространстве, но из них не все могут начать работу, поскольку не имеет смысла", – заявил основатель Ассоциации рестораторов Грузии Шота Бурджанадзе в эфире телеканала Rustavi 2.

По словам хозяев ресторанов, для них серьезным ударом является и запрет на работу объектов питания на выходных.

"Назвать это открытием нельзя, но мы все равно рады. Мы скептически относимся. Сейчас февраль, зима, люди не захотят сидеть в открытых пространствах, к тому же ограничения на выходных тоже серьезный удар для этого бизнеса", – сказала основатель ресторана "Шави ломи" Мерико Губеладзе.

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Работа ресторанов и объектов питания была приостановлена 28 ноября, когда эпидемиологическое положение в стране достигло крайней точки. В Грузии для объектов питания заработала горячая линия Национального агентства продовольствия – 1501.

Рестораторы анонсировали самовольное открытие 6 февраля, однако после решения власти о смягчении ограничений, решение бизнеса поменялось. С 15 февраля объекты питания смогут принять гостей в открытых пространствах – кроме субботы и воскресенья.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (878)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Ограничения, Ресторан, Грузия


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