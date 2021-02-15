Рестораны в Грузии возобновили работу под открытым небом

Работа ресторанов и объектов питания была приостановлена 28 ноября, когда эпидемиологическое положение в стране стало крайне тяжелым

ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. В Грузии с 15 февраля снимается ряд ограничений, среди них и разрешение работы ресторанов под открытым небом.

Сами представители данной сферы скептически относятся к данному новшеству, поскольку у многих объектов нет возможности возобновления работы в открытых пространствах.

"Из существующих ресторанов 25% имеют возможность открытия в открытом пространстве, но из них не все могут начать работу, поскольку не имеет смысла", – заявил основатель Ассоциации рестораторов Грузии Шота Бурджанадзе в эфире телеканала Rustavi 2.

По словам хозяев ресторанов, для них серьезным ударом является и запрет на работу объектов питания на выходных.

"Назвать это открытием нельзя, но мы все равно рады. Мы скептически относимся. Сейчас февраль, зима, люди не захотят сидеть в открытых пространствах, к тому же ограничения на выходных тоже серьезный удар для этого бизнеса", – сказала основатель ресторана "Шави ломи" Мерико Губеладзе.

Работа ресторанов и объектов питания была приостановлена 28 ноября, когда эпидемиологическое положение в стране достигло крайней точки. В Грузии для объектов питания заработала горячая линия Национального агентства продовольствия – 1501.

Рестораторы анонсировали самовольное открытие 6 февраля, однако после решения власти о смягчении ограничений, решение бизнеса поменялось. С 15 февраля объекты питания смогут принять гостей в открытых пространствах – кроме субботы и воскресенья.