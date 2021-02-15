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Эпидемия коронавируса и социальная дистанция - девушка в маске идет по улице

Плюс 165 за сутки: обнародованы новые данные по коронавирусу в Грузии

© Sputnik / STRINGER
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210215/250890946/Plyus-165-za-sutki-obnarodovany-novye-dannye-po-koronavirusu-v-Gruzii.html

За последние 24 часа от коронавируса скончались 11 человек, из ковид-клиник страны выписаны 639 пациентов

ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 165, скончались 11 человек.

Женщина в медицинской защитной маске и перчатках во время мер по превенции коронавируса
© Sputnik / Alex Shlamov
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По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 265 722 случая заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 639 человек, с начала пандемии вылечились 258 732 пациента, скончались 3 363.

В карантине в данное время находятся 238 человек, в стационарах – 1 932, в ковид-гостиницах – 232.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран. Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Грузия


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