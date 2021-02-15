Экс-министр юстиции Грузии заразилась коронавирусом

По словам 46-летней Цулукиани, она заразилась коронавирусом от своих детей, сейчас она находится на самоизоляции

ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Экс-министру юстиции Грузии, ныне председателю парламентского комитета образования, науки и культуры Тее Цулукиани подтвердился коронавирус, об этом политик написала на своей страницу в соцсети Facebook.

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"После малышей корона пришла ко всей семье, всем огромное спасибо за поддержку! Оставайся дома, день 4", – написала Цулукиани.

Цулукиани была самым опытным министром в правительстве. Она попала в Кабмин, сформированный в 2012 году на то время премьер-министром Бидзиной Иванишвили, и продержалась на должности дольше всех министров, проработав при пяти главах правительства – Бидзине Иванишвили, Георгии Гарибашвили, Георгии Квирикашвили, Мамуке Бахтадзе и Георгии Гахария.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 265 557 случаев заражения, скончались 3 352.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.