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Военно-грузинская дорога

Непогода создала проблемы на дорогах Грузии: введены ограничения

© Sputnik / Olga Kiknavelidze
Общество
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Темы:
Грузинские дороги, машины и их водители (444)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210215/250891414/Nepogoda-sozdala-problemy-na-dorogakh-Gruzii-vvedeny-ogranicheniya.html

На дороге, ведущей к грузино-российской границе, запрещено движение машин с прицепом и полуприцепом

ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Из-за ухудшения погоды на отдельных участках дорог Грузии введены ограничения, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

В частности, из-за снегопада и опасности схода лавин на 171-186 километрах (отрезок Кала-Ушгули) автомобильной дороги внутригосударственного значения Джвари-Местиа-Ласдили запрещено движение всех видов транспорта.

Военно-грузинская дорога
© Sputnik / Olga Kiknavelidze
Верхний Ларс сегодня: дорога к России закрыта для большегрузов

Также на дороге, ведущей к грузино-российской границе запрещено движение большегрузов. В частности, на участке Гудаури-Коби центральной автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс не пропускают автомобили с прицепом и полуприцепом. Указанный запрет ввели накануне из-за снега и гололеда.

Для остального автотранспорта дорога открыта.

Движение по автомагистрали осуществляется в безостановочном режиме только по лавинозащитным тоннелям и под контролем патрульной полиции.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, или Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией.

Темы:
Грузинские дороги, машины и их водители (444)


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