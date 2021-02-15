Непогода создала проблемы на дорогах Грузии: введены ограничения

На дороге, ведущей к грузино-российской границе, запрещено движение машин с прицепом и полуприцепом

ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Из-за ухудшения погоды на отдельных участках дорог Грузии введены ограничения, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

В частности, из-за снегопада и опасности схода лавин на 171-186 километрах (отрезок Кала-Ушгули) автомобильной дороги внутригосударственного значения Джвари-Местиа-Ласдили запрещено движение всех видов транспорта.

Также на дороге, ведущей к грузино-российской границе запрещено движение большегрузов. В частности, на участке Гудаури-Коби центральной автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс не пропускают автомобили с прицепом и полуприцепом. Указанный запрет ввели накануне из-за снега и гололеда.

Для остального автотранспорта дорога открыта.

Движение по автомагистрали осуществляется в безостановочном режиме только по лавинозащитным тоннелям и под контролем патрульной полиции.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, или Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией.