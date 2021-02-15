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Патрульная полиция

Ковид-нарушения в Грузии: полицейские выписали сотни штрафов за сутки

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (881)
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Больше всего в Грузии нарушают правило ношения масок в общественных местах – выписано 530 штрафов за сутки

ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. За минувшие сутки грузинские полицейские зафиксировали 636 случаев нарушения ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении МВД Грузии.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Грузии действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 21:00 до пяти утра.

Эпидемия коронавируса и социальная дистанция - девушка в маске идет по улице
© Sputnik / STRINGER
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Согласно данным МВД, с 1 января сотрудники полиции выявили 27 324 нарушения, из которых большинство – нарушение масочного режима. Только за последние сутки за нарушение правил ношения масок было оштрафовано 530 человек.

Остальные нарушения – это игнорирование запрета на появление на улице в ночное время. За последние сутки было выявлено 106 подобное нарушение.

Штраф за нарушение масочного режима в Грузии составляет 20 лари (около 6 долларов), а вот за нарушение ограничения на передвижение – 2 тысячи лари (602,5 доллара).

Учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране, премьер-министр Грузии Георгий Гахария выступил с предложением увеличить штраф за повторное нарушение масочного режима вдвое до 40 лари.

Между тем эпидемиологи полагают, что масочный режим в Грузии сохранится минимум еще год, пока вакцинацию от коронавируса не пройдут 70% населения.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (881)


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