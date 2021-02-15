Когда в Грузии отменят "комендантский час"? Ответ Гамкрелидзе

В Грузии пока не планируют отменять запрет на передвижение с 9 вечера до 5 утра, также сохраняется запрет на собрание большого количества людей

ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Рекомендация о снятии т. н. комендантского часа в Грузии будет выдана после стабилизации эпидситуации в стране, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.

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В понедельник состоялось заседание координационного совета по борьбе с коронавирусом, в ходе которого рассматривался вопрос возможного послабления ограничений.

"Одновременное снятие ограничений не рекомендовано. Это должно произойти постепенно, сегодня было снято большое ограничение – открылись школы. Это является самым большим стимулом роста мобильности. Исходя из этого, мы десять дней, две недели должны наблюдать за положением, и после уже думать об ограничениях", – заявил Гамкрелидзе на брифинге.

По словам специалиста, за последние два месяца эпидположение в стране заметно улучшилось, однако это не повод для того, чтобы расслабляться.

"Несмотря на то, что в течение последних недель мы протестировали 49 777 педагогов, показатель положительности (доля инфицированных из общего количества протестированных – ред.) составляет 0,2%", – отметил Гамкрелидзе.

Тестирование прошли и работники торговых объектов, водители такси и религиозные служащие. Около 20 тысяч водителей такси протестированы и показатель положительности составляет около 0,5%. Что касается торговцев рынков, то там показатель положительности – 0,4%, среди религиозных служащих – 1%. По словам Гамкрелидзе, в торговых центрах соблюдают рекомендации и там показатель положительности составляет 0,2%.

Гамкрелидзе еще раз призвал население страны к осторожности и попросил воздержаться от больших собраний, чтобы не повторилась ситуация ноября-декабря, когда ежедневный показатель новых случаев достигал 4-5 тысяч.

Первый случай инфицирования коронавирусом зарегистрировали в Грузии 26 февраля 2020 года. С момента начала пандемии в стране выявили 265 722 случая, скончались 3 343 человека.