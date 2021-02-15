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Закрытый ресторан на одной из улиц Тбилиси. В Грузии борются с коронавирусом

Министр: идет работа над полным снятием ограничений на работу ресторанов

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (884)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210215/250893921/Ministr-idet-rabota-nad-polnym-snyatiem-ogranicheniy-na-rabotu-restoranov.html

Полное открытие объектов питания зависит от результатов, которые принесет разрешение работать ресторанам на открытых пространствах

ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Правительство Грузии активно работает над протоколами, чтобы на следующем этапе послаблений ограничений разрешить ресторанам работать в привычном режиме, заявила на брифинге после заседания Межведомственного координационного совета глава Минэкономики Натия Турнава.

В Грузии с 15 февраля разрешена работа ресторанов под открытым небом, кроме субботы и воскресенья. Сами представители данной сферы скептически относятся к данному новшеству, поскольку у многих объектов нет возможности возобновления работы в открытых пространствах.

Закрытые кафе бары и рестораны - кризис во время пандемии коронавируса
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Рестораны в Грузии возобновили работу под открытым небом

"Мы очень активно работаем вместе с Минздравом и инспекцией труда. В работу включен и сам ресторанный бизнес. Речь идет об обновленных протоколах и правилах, которые мы согласовываем. Это подготовит ресторанный бизнес к тому, чтобы подумать об открытии внутренних пространств на следующем этапе", – заявила Турнава.

По ее словам, для этого понадобится подготовительный период.

"Мы обсудим, насколько готовы к открытию внутренних пространств и представим Совету совместные предложения. Кроме того, мы сможем поговорить о первом этапе открытых ресторанов, чтобы он нам показал какие проблемы необходимо решить", – отметила Турнава.

Столичные кафе и рестораны
© Sputnik / Natia Kvartskhava
Земля ваша: предложение мэрии Тбилиси рестораторам

Работа ресторанов и объектов питания была приостановлена 28 ноября прошлого года, когда эпидемиологическое положение из-за пандемии коронавируса в стране достигло крайней точки.

Ограничения болезненно ударили по сфере обслуживания, объекты питания понесли огромные убытки, так как несколько месяцев работали только навынос или с доставкой. Чтобы привлечь внимание к своим проблемам, представители этих сфер не раз проводили акции протеста.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (884)
Теги:
Натия Турнава, Ресторан, Коронавирус COVID-2019, Вакцина, Грузия


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