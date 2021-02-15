Министр: идет работа над полным снятием ограничений на работу ресторанов

Полное открытие объектов питания зависит от результатов, которые принесет разрешение работать ресторанам на открытых пространствах

ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Правительство Грузии активно работает над протоколами, чтобы на следующем этапе послаблений ограничений разрешить ресторанам работать в привычном режиме, заявила на брифинге после заседания Межведомственного координационного совета глава Минэкономики Натия Турнава.

В Грузии с 15 февраля разрешена работа ресторанов под открытым небом, кроме субботы и воскресенья. Сами представители данной сферы скептически относятся к данному новшеству, поскольку у многих объектов нет возможности возобновления работы в открытых пространствах.

"Мы очень активно работаем вместе с Минздравом и инспекцией труда. В работу включен и сам ресторанный бизнес. Речь идет об обновленных протоколах и правилах, которые мы согласовываем. Это подготовит ресторанный бизнес к тому, чтобы подумать об открытии внутренних пространств на следующем этапе", – заявила Турнава.

По ее словам, для этого понадобится подготовительный период.

"Мы обсудим, насколько готовы к открытию внутренних пространств и представим Совету совместные предложения. Кроме того, мы сможем поговорить о первом этапе открытых ресторанов, чтобы он нам показал какие проблемы необходимо решить", – отметила Турнава.

Работа ресторанов и объектов питания была приостановлена 28 ноября прошлого года, когда эпидемиологическое положение из-за пандемии коронавируса в стране достигло крайней точки.

Ограничения болезненно ударили по сфере обслуживания, объекты питания понесли огромные убытки, так как несколько месяцев работали только навынос или с доставкой. Чтобы привлечь внимание к своим проблемам, представители этих сфер не раз проводили акции протеста.