Когда в Грузии отменят ограничение на передвижение ночью? – мнение министра

Власти обсудят дальнейшее послабление мер, если после частичного снятия ограничений 15 февраля число зараженных в стране не вырастет

ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Правительство Грузии не торопится с решением снять ограничения на передвижение транспорта и пешеходов в ночное время суток, заявила после заседания Межведомственного координационного совета глава Минэкономики Натия Турнава.

Грузинские власти приняли решение с 8 февраля возобновить работу общественного транспорта в крупных городах и открыть торговые центры, а уже с 15 февраля открыты школы, разрешена работа открытых ресторанов. Тем не менее, население и представителей разных сфер бизнеса волнует ограничение, которое не разрешает выходить на улицу с 21:00 до пяти утра. Штраф за нарушение данного запрета довольно внушительный – 2 тысячи лари (примерно 600 долларов).

"Возможно, ограничение на ночное время суток мы оставим на позже. Не будем торопиться, потому что один неосторожный шаг может создать проблему и вынудить нас вновь ввести ограничения, чего мы не очень хотим", - сказала Турнава на брифинге.

По ее словам, именно введение точечных ограничений в ноябре прошлого года позволило правительству открыть экономику.

Власти обсудят дальнейшее послабление мер, введенных из-за пандемии коронавируса, если после частичного снятия ограничений 15 февраля число зараженных в стране не вырастет.

Показатели выявления коронавируса в стране составляют: за сутки - 1,79%, за последние 14 дней - 3%, за последние 7 дней - 2,5%

"Именно из-за этого решения сегодня мы можем говорить о послаблениях. Потому что это была та ограничительная мера, которая дала позитивный эффект и в других странах, и в Грузии. Разумеется, обсуждению ее смягчения или отмены должен предшествовать большой анализ, потому что мы не можем смягчить все вместе. Пока это не обсуждается", - отметила министр.

По словам Турнава, на данном этапе, приоритетом правительства остается открытие все еще закрытых сфер: детских садов, спортивных залов и восстановление работы междугородного транспорта.

Несмотря на послабления, в Грузии не работают закрытые рестораны, спортзалы, бассейны, не проводятся развлекательные мероприятия, закрыты театры и кинотеатры. В выходные не работает общественный транспорт, закрыты вещевые рынки и магазины.

Кроме того, в стране действует обязательное ношение масок на улицах и в закрытых помещениях.