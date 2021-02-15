Социальные проблемы вывели жителей Батуми на акцию протеста

Нескольким протестующим удалось войти в Дом правительства Аджарии для переговоров. Однако, не застав на месте Торнике Рижвадзе, они покинули кабинет

ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Более сотни человек вышли на акцию протеста у Дома правительства Аджарии в Батуми, требуя встречи с председателем правительства АР Торнике Рижвадзе, сообщает корр. Sputnik Грузия с места событий.

Участники акции - жители строящегося жилого комплекса "Город мечты". Они требуют гарантий, что ни один из собравшихся не останется без квартиры или материальных компенсаций.

Протестующие обещают, что если власти не выполнят их требования, они прибегнут к крайним мерам протеста.

"Погода помешала организовать масштабную акцию. Это своего рода предупредительная акция. Наше требование, чтобы с 1740 семьями был заключен индивидуальный договор, в котором будет расписано, на каком этапе их обеспечат либо квартирами, либо денежными компенсациями, либо узаконят жилплощадь в "Городе мечты". Я говорю от имени всех трех поселений "Города мечты", - сказала одна из участниц акции.

Нескольким протестующим удалось войти в Дом правительства Аджарии для переговоров. Однако, не застав на месте Торнике Рижвадзе, они покинули кабинет.

"Город мечты" - это поселение, расположенное на территории бывшей российской военной базы близ Батуми. Сюда в 2012 году с приходом новой власти из-за природных условий и бедности переехали до 900 семей из высокогорной Аджарии, так называемые эко-мигранты, многодетные семьи, а также беженцы из Абхазии. Люди поселились в бараках и вагончиках, жили в ужасных условиях без электричества и канализации.

В 2019 году власти пообещали построить на месте бараков жилой комплекс. Однако теперь люди хотят гарантий ,что их не оставят без жилья или денежных компенсаций.

Масштабный социальный проект "Город мечты" финансируется из бюджета Аджарской автономной республики, и его стоимость составляет 38,7 миллиона лари (более 13,7 миллиона долларов). Строительство началось в феврале 2020 года и должно завершиться к осени 2020 года.