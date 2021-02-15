Более сотни полицейских в Грузии приобрели квартиры по льготным ценам

В рамках проекта полицейские могут приобрести квартиры в новостройках, при этом правительство финансирует 40% от стоимости

ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. В рамках жилищного проекта МВД Грузии, завершилось строительство жилых корпусов в Тбилиси и Рустави, в которых 139 полицейских приобрели квартиры по льготным ценам, говорится в сообщении ведомства.

Программа предоставления жилья сотрудникам МВД реализуется в Тбилиси, Рустави и Батуми. В рамках проекта, полицейские могут приобрести квартиры в новостройках по льготным условиям. Правительство финансирует 40% от стоимости строительства, остальные 60% полицейские покрывают сами, или посредством ипотечного кредита.

Замминистра внутренних дел Георгий Бутхузи поздравил полицейских, владеющих квартирами в новостройке в районе Глдани, и передал им ключи от квартир.

Площадь квартир - 77,4 квадратных метра. Полицейские получают их в состоянии "белый каркас", с готовой внутренней отделкой.

Все новостройки имеют общую парковку и озелененный внешний периметр.

Желающих приобрести квартиру по льготной цене в рамках жилищного проекта отбирала комиссия, созданная приказом министра внутренних дел, а затем по принципу лотереи среди кандидатов определились победители.

На этом этапе квартиры были переданы 83 полицейским в Тбилиси и 56 полицейским в Рустави. В Батуми продолжается строительство жилья.