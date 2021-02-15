Пожилая супружеская пара из Гори сумела побороть коронавирус

Женщина перенесла ишемический инсульт, и у нее была сердечная недостаточность, ее положение было тяжелым, большая часть легких была поражена

ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Пожилая пара поборола коронавирус в Гори (регион Шида Картли) и выписалась из больницы.

По информации телеканала Imedi, 87-летняя Нуну Шакиашвили по профессии химик, а ее супруг, 91-летний Валериаен Шакиашвили - инженер-строитель.

Пожилая пара попала в клинику 27 января. Женщина перенесла ишемический инсульт, и у нее была сердечная недостаточность. Ее положение было тяжелым, большая часть легких была поражена, но врачам удалось спасти их.

Медперсонал провожал пожилую пару из клиники цветами и сладостями.

В Грузии за минувшие сутки от коронавируса выздоровели 639 пациентов. С начала пандемии инфекцию побороли более 258 тысяч человек. Всего в стране было зафиксировано более 265 тысяч случаев коронавируса, скончались 3363. Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.