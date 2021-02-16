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Бригада врачей во время операции

В Грузии успешно прошла первая операция кардиохирургического госпроекта

© CC0 / Pixabay / sasint
Общество
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Темы:
Здравоохранение в Грузии (406)
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Выдача кардиовертер-дефибрилляторов соответствующим пациентам в Грузии началась в январе этого года и уже удовлетворено 27 заявок

ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. В Грузии успешно завершилась первая операция беспрецедентного кардиохирургического госпроекта, сообщает Минздрав страны.

Операция на сердце
© photo: Sputnik / Shley
В Грузии начался беспрецедентный кардиохирургический проект

Проект в рамках государственной программы всеобщего страхования подразумевает раздачу специальных аппаратов для сердца пациентам, нуждающимся в них. Речь идет о так называемых имплантируемых кардиовертер-дефибрилляторах, которые имеют важное значение для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это устройство, имплантируемое в тело и способное выполнять кардиоверсию, дефибрилляцию и стимуляцию сердца. Таким образом, устройство способно исправить большинство опасных для жизни сердечных аритмий.

Пациенты с заболеваниями сердца безвозмездно получают эти аппараты. Первым пациентом, которому передали жизненно важный кардиовертер-дефибриллятор оказалась 58-летняя социально незащищенная Лали Буцхрикидзе, которая бесплатно получила аппарат от аритмии сердца.

Клиника оплатила операцию на 25 тысяч лари, еще 10 тысяч лари пациентка должна была найти сама, однако государство покрыло все затраты. В рамках нового проекта, медобслуживание и стоимость аппарата Минздрав полностью оплатил, то есть пациентка сделала операцию совершенно бесплатно.

Выдача кардиовертер-дефибрилляторов соответствующим пациентам в Грузии началась в январе этого года и уже удовлетворено 27 заявок.

Директор Клиники госпитальной терапии имени А.А. Остроумова Сеченовского университета, врач-кардиолог Юрий Беленков
© photo: Sputnik / Grigory Sysoev
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Передача аппарата не требует непосредственной включенности пациента. Врач после принятия решения о проведении соответствующей операции должен сделать электронную заявку на конкретного пациента в Национальном агентстве здоровья. Агентство удовлетворит его и доставит аппарат бесплатно на место назначения.

Граждане должны заплатить клиникам только часть суммы за медобслуживание – это колеблется от 0 до 20% в зависимости от социального статуса.

Количество аппаратов для Грузии было определено с учетом статистики пациентов последних лет. Запас одного года находится уже в Грузии и в случае необходимости автоматически будет пополняться.

Темы:
Здравоохранение в Грузии (406)
Теги:
Всеобщее медицинское страхование, Министерство здравоохранения и социальной защиты Аджарии, здравоохранение, Грузия


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