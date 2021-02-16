На месте сгоревшей школы в горной Аджарии построят новую

Учебный процесс в селе прекращаться не будет, до строительства новой школы дети будут учиться в альтернативном здании

ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. На месте сгоревшей школы в селе Калота Хулойского района (АР Аджария) построят новую, заявил журналистам председатель правительства Аджарской АР Торнике Рижвадзе.

Здание сельской школы полностью сгорело в горной Аджарии>>

Рижвадзе лично поехал в село Калота и ознакомился с ситуацией на месте. По его словам, будет сделано все для того, чтобы учебный процесс в школе не прекратился. А в ближайшие дни будет готов проект новой школы.

"К счастью, жертв нет. Это самое главное. В селе учились 14 учеников... Очень скоро у этого села будет новая школа. Важно, что в школьном процессе у нас не было помех. Министерство образования и ресурс-центр сделают все для того, чтобы не создать этим ученикам проблему в плане беспрерывного образования", – заявил Рижвадзе.

Как сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями, вероятно, пожар начался из-за электропроводки. Возгорание произошло вечером, поэтому в здании никого не было.

По данным Службы, здание школы было деревянное, поэтому пожар распространился очень быстро.

Временно для учеников найдут альтернативное здание.