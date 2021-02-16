Плюс 740 за сутки: обнародованы новые данные по коронавирусу в Грузии

За последние 24 часа от коронавируса скончались 14 человек, из ковид-клиник страны выписаны 496 пациентов

ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 740, скончались 14 человек.

Грузинские специалисты за минувшие сутки провели 20 549 тестов на коронавирус, из которых 14 802 быстрых теста, а 5 747 – ПЦР.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 266 462 случая заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 496 человек, с начала пандемии вылечились 259 228 пациентов, скончались 3 377.

В карантине в данное время находятся 242 человека, в стационарах – 1 848, в ковид-гостиницах – 230.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран. Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.