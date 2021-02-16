14:02 16 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9912
  • 100 RUB4.4865
  • USD3.2898
Поиск
Эпидемия коронавируса. Полиция следит за ношением масок и соблюдением ограничений в Грузии

Ковид-нарушения в Грузии: выписано более 870 штрафов за день

photo: Patrol Police of Georgia / FB
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (889)
21 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/16/250419862.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210216/250899861/Kovid-narusheniya-v-Gruzii-vypisano-bolee-870-shtrafov-za-den.html

Больше всего в Грузии нарушают правило ношения масок в общественных местах – выписано 733 штрафа за сутки

ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. За последние сутки сотрудники полиции зафиксировали 873 случая нарушения ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении МВД Грузии.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Грузии действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 21:00 до пяти утра.

Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Плюс 740 за сутки: обнародованы новые данные по коронавирусу в Грузии

Согласно данным МВД, с 1 января сотрудники полиции выявили 28 197 нарушений, из которых большинство – нарушение масочного режима. Только за последние сутки за нарушение правил ношения масок было оштрафовано 733 человека.

Остальные нарушения – это игнорирование запрета на появление на улице в ночное время. За последние сутки было выявлено 140 подобных нарушений.

Штраф за нарушение масочного режима в Грузии составляет 20 лари (около 6 долларов), а вот за нарушение ограничения на передвижение – 2 тысячи лари (602,5 доллара).

Учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране, премьер-министр Грузии Георгий Гахария выступил с предложением увеличить штраф за повторное нарушение масочного режима вдвое до 40 лари.

Между тем эпидемиологи полагают, что масочный режим в Грузии сохранится минимум еще год, пока вакцинацию от коронавируса не пройдут 70% населения.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (889)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Бар Зураба Джапаридзе Japarastan
Кафе как протест: Джапаридзе ждет расплата за нарушение ограничений - фото
Снова в школу: в Грузии вновь ослабляют ограничения - видео
Можно в школу и в ресторан: в Грузии ослабили действующие ограничения - видео
Инфографика. Меньше жертв и ДТП - данные МВД Грузии
Меньше жертв и ДТП – данные МВД Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться