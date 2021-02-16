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Эпидемия коронавируса - пожилая женщина на улице в респираторе

COVID-география Грузии: эпидемиологи назвали самые опасные зоны заражения

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (889)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210216/250901363/COVID-geografiya-Gruzii-epidemiologi-nazvali-samye-opasnye-zony-zarazheniya.html

Большая часть положительных тестов на коронавирус приходится на Тбилиси – 328 новых инфицированных

ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. За последние сутки в Грузии провели 20 549 тестов на коронавирус и выявили 740 новых случаев заражения, сообщил заместитель начальника оперативного штаба Межведомственного координационного совета Бердия Сичинава на брифинге во вторник.

В частности, в стране протестировали 14 802 человека на антиген и 5 747 посредством ПЦР-тестов. 

По последним данным, показатель положительных случаев коронавируса (доля зараженных из общего числа протестированных – ред.) в Грузии за последний день составляет 3,6%. Среднестатистический за последние 14 дней – 2,9%, за последнюю неделю – 2,4%.

Большая часть новых случаев заражения за последние сутки приходится на Тбилиси – 328 пациентов. Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

 Регион  Количество новых случаев COVID-19
 Аджария  32
 Имерети  138
 Квемо Картли  25
 Шида Картли  69
 Гурия  55
 Самегрело - Земо Сванети  41
 Кахети  33
 Мцхета-Мтианети  9
 Самцхе-Джавахети  7
 Рача-Лечхуми и Квемо Сванети  3

В настоящее время в стране зарегистрировано 5 488 активных случаев заражения, из которых 1 848 человек проходят лечение в клиниках, 230 – в ковид-гостиницах, а 1 753 – лечатся на дому.

На данном этапе состояние 395 человек расценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключены 103 человека.

Первый случай инфицирования коронавирусом зарегистрировали в Грузии 26 февраля 2020 года. С момента начала пандемии в стране выявили более 260 тысяч случаев, скончались 3 377 человек.

 

 

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (889)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Грузия


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