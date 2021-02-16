COVID-география Грузии: эпидемиологи назвали самые опасные зоны заражения

Большая часть положительных тестов на коронавирус приходится на Тбилиси – 328 новых инфицированных

ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. За последние сутки в Грузии провели 20 549 тестов на коронавирус и выявили 740 новых случаев заражения, сообщил заместитель начальника оперативного штаба Межведомственного координационного совета Бердия Сичинава на брифинге во вторник.

В частности, в стране протестировали 14 802 человека на антиген и 5 747 посредством ПЦР-тестов.

По последним данным, показатель положительных случаев коронавируса (доля зараженных из общего числа протестированных – ред.) в Грузии за последний день составляет 3,6%. Среднестатистический за последние 14 дней – 2,9%, за последнюю неделю – 2,4%.

Большая часть новых случаев заражения за последние сутки приходится на Тбилиси – 328 пациентов. Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

Регион Количество новых случаев COVID-19 Аджария 32 Имерети 138 Квемо Картли 25 Шида Картли 69 Гурия 55 Самегрело - Земо Сванети 41 Кахети 33 Мцхета-Мтианети 9 Самцхе-Джавахети 7 Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 3

В настоящее время в стране зарегистрировано 5 488 активных случаев заражения, из которых 1 848 человек проходят лечение в клиниках, 230 – в ковид-гостиницах, а 1 753 – лечатся на дому.

На данном этапе состояние 395 человек расценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключены 103 человека.

Первый случай инфицирования коронавирусом зарегистрировали в Грузии 26 февраля 2020 года. С момента начала пандемии в стране выявили более 260 тысяч случаев, скончались 3 377 человек.