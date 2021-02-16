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Рейсовый микроавтобус, совершающий междугородние перевозки, на Военно-грузинской дороге

"Восстановите междугороднее движение!" – водители "маршруток" вышли на акцию протеста

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210216/250904263/Vosstanovite-mezhdugorodnee-dvizhenie--voditeli-marshrutok--vyshli-na-aktsiyu-protesta.html

В случае, если движение транспорта не будет восстановлено, водители планируют объявить неповиновение

ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Водители микроавтобусов провели акцию протеста у здания мэрии района Хелвачаури (АР Аджария), сообщает Аджарское телевидение.

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Главное требование – снятие ограничений, которые введены в стране из-за пандемии коронавируса. В частности, речь идет о восстановлении движения междугородного транспорта.

Мэрия города Батуми
© Sputnik / Seyran Baroyan
Социальные проблемы вывели жителей Батуми на акцию протеста

По словам участников акции, из-за безработицы у них появились финансовые проблемы. Кроме того, осложнено передвижение местных жителей, которые не могут добраться до города. Местные жители также рассказывают, что проблемы возникли у многих детей, которые добираются до школ на маршрутках.

С участниками акции протеста встретились представители мэрии. Протестующим обещали, что до понедельника будут проводить переговоры.

В случае, если движение транспорта не будет восстановлено, водители планируют объявить неповиновение.

Грузинские власти приняли решение с 8 февраля возобновить работу общественного транспорта в крупных городах и открыть торговые центры, а уже с 15 февраля открыты школы, разрешена работа ресторанов под открытым небом.

Как заявила ранее министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава, на данном этапе приоритетом правительства остается открытие все еще закрытых сфер: детских садов, спортивных залов и восстановление работы междугородного транспорта.



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