Вниманию автомобилистов: на дорогах Грузии действуют ограничения

На дороге, ведущей к грузино-российской границе, запрещено движение всех видов транспорта

ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Ограничения действуют на отдельных участках дорог в связи с ухудшением метеорологических условий, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

В частности, из-за интенсивного снега ограничения установлены на перевале Накерала для большегрузов. Запрет на передвижение транспорта с прицепом и полуприцепом действует на 39-62 километрах дороги внутригосударственного значения Кутаиси – Ткибули – Амбролаури. На указанном отрезке дороги движение свободно для остального вида транспорта.

Кроме того, из-за высокой угрозы схода лавин движение всех видов автотранспорта запрещено в направлении границы Грузии с Россией.

В частности, запрет, который ввели накануне, действует на участке Гудаури (Поста)-Коби автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс. На остальных участках дороги движение свободно.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией.

А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.