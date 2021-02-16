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Военно-грузинская дорога

Вниманию автомобилистов: на дорогах Грузии действуют ограничения

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Общество
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Темы:
Грузинские дороги, машины и их водители (445)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210216/250904460/Vnimaniyu-avtomobilistov-na-dorogakh-Gruzii-deystvuyut-ogranicheniya.html

На дороге, ведущей к грузино-российской границе, запрещено движение всех видов транспорта

ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Ограничения действуют на отдельных участках дорог в связи с ухудшением метеорологических условий, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

Спецтехника расчищает участок военно-грузинской дороги
© Sputnik / STRINGER
Непогода создала проблемы на дорогах Грузии: где действуют ограничения

В частности, из-за интенсивного снега ограничения установлены на перевале Накерала для большегрузов. Запрет на передвижение транспорта с прицепом и полуприцепом действует на 39-62 километрах дороги внутригосударственного значения Кутаиси – Ткибули – Амбролаури. На указанном отрезке дороги движение свободно для остального вида транспорта.

Кроме того, из-за высокой угрозы схода лавин движение всех видов автотранспорта запрещено в направлении границы Грузии с Россией.

В частности, запрет, который ввели накануне, действует на участке Гудаури (Поста)-Коби автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс. На остальных участках дороги движение свободно.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией.

А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

Темы:
Грузинские дороги, машины и их водители (445)


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