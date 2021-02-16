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Ясновидящая и исполнительница Мариами Циминтия

Финалистка "Битвы экстрасенсов": предсказания на 2021 год

photo: courtesy of Mariam Tsimintia
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210216/250904806/Finalistka-Bitvy-ekstrasensov-predskazaniya-na-2021-god.html

Что ждет человечество в этом году, каких болезней стоит бояться и почему надо сосредоточиться на развитии своего внутреннего мира, рассказала грузинская ясновидящая Мариам Циминтия

ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Наступивший 2021 год готовит для человечества новый вирус, который будет гораздо опаснее COVID-19 и станет еще более смертоносным, предсказала в беседе со Sputnik Грузия медиум, финалист российской "Битвы экстрасенсов" Мариам Циминтия.

Финалистка Битвы экстрасенсов выпустила новый сногсшибательный клип
mariami cimintia / Youtube
Целительная музыка: новый клип финалистки "Битвы экстрасенсов" пробирает до слез – видео

"Я могу сказать, что следующая волна — это волна раковых заболеваний. Все это будет сделано для того, чтобы в конечном итоге была создана вакцина против раковой опухоли и как таковых раковых болезней. Но это будет уже не в 2021 году", — говорит ясновидящая.

Как предсказывает медиум, этот год может унести множество жизней, в группе риска окажутся дети и молодые.

Высокая смертность, по ее словам, будет связана с агрессивными настроениями, которые набирают силу в некоторых странах мира.

"Молодые люди, дети будут уходить от рака, каких-то несчастных случаев, которые будут происходить буквально каждую неделю. Не только в Европе, но и в Америке, и по всему земному шару, поскольку на данном этапе Земля будет активно избавляться от лишнего количества людей", — предсказывает медиум.

Она также отметила, что нелегко придется и тем, кто имеет хронические заболевания. Им стоит ожидать усиления симптомов, уверена Мариам. Поэтому стоит серьезно следить за здоровьем, так как тех, кто не позаботится о себе, могут настигнуть фатальные последствия, предсказывает ясновидящая.

"Люди мутируют, и даже строение ДНК меняется. Излучение и вибрации Земли тоже поменялись. Мы перешли в новую эру, и за счет этого будут происходить очень сильные обострения психических заболеваний, таких как шизофрения, неврозы, вегетативные неврозы, спазмы сосудов головного мозга", — говорит Мариам.

Мариам Циминтия финалист телешоу Битва Экстрасенсов
© Sputnik / STRINGER
Финалист "Битвы экстрасенсов" Мариам Циминтия: "Хочу научить людей не смотреть в будущее"

Первые шесть месяцев 2021 года будут несладкими и для тех, кого мучает мигрень, у них будет наблюдаться ухудшение состояния, уверена предсказательница. При этом эта волна пойдет на спад с августа, и состояние многих будет улучшаться.

"Сентябрь будет завершением пиковой активности смертности и болезней, и постепенно все будет идти на спад. Те, кто страдает от головных болей, сосудистых болезней, вегетососудистых заболеваний, постарайтесь в это полугодие много не нервничать и вести здоровый образ жизни", — предсказала она.

Грузинский медиум также посоветовала людям следить за своим образом жизни - особенно за правильным питанием, отказаться от вредных привычек, перееданий, уделять время для развития своего внутреннего мира.

Теги:
Ясновидящая, Битва экстрасенсов, Предсказания


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