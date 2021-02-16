Работа за границей: более 53 тысяч граждан Грузии хотят уехать на заработки

Большинство граждан Грузии выбрали временное трудоустройство в Германии, регистрация будет длиться год

ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. На специальном портале трудового мигранта, который запустили для желающих получить временную работу за границей, зарегистрировались 53 274 гражданина Грузии, сообщает Государственное агентство содействия трудоустройству.

Начинается регистрация граждан Грузии, желающих работать в Германии>>

Из них временное трудоустройство в Германии выбрал 35 121 гражданин. Регистрация граждан Грузии, желающих отправиться на легальную сезонную работу в Германию, стартовала 15 февраля.

Граждане Грузии должны пройти обязательную регистрацию на специальном сайте. Регистрация на сайте будет длиться весь год.

Соглашение "О трудоустройстве грузинской рабочей силы на сезонных работах в Федеративной Республике Германия" было оформлено 17 января 2020 года.

Речь идет только о сезонных работах в сельском хозяйстве, которые начинаются 1 апреля, и желающие должны соответствовать определенным требованиям.

Регистрироваться на работу могут только граждане Грузии в возрасте от 18 до 60 лет, которые не были в Шенгенской зоне за три месяца до планируемого отъезда. Также соискатели должны быть здоровы физически и иметь опыт и мотивацию для сбора урожая. Кроме того, у регистрирующихся не должно быть никаких нарушений, которые могут им помешать въехать в страну.

Помимо прочих требований, соискатели должны знать немецкий или английский язык на элементарном коммуникационном уровне. Требование знания языка будет определять работодатель.

Что касается самой работы, то речь идет о сборе урожая в течение одного-трех месяцев в разные сезоны. Работать придется пять-шесть дней в неделю по 8-10 часов в день. Минимальная зарплата же составит 9 с половиной евро в час, из которой будут вычитаться налоги и траты на питание и проживание.

После прохождения регистрации сотрудники государственного агентства способствования трудоустройству Минтруда Грузии свяжутся с соискателями и пригласят в сервис-центр, куда соискатель должен прийти с удостоверением личности и/или загранпаспортом.

Информация о соискателях будет передаваться работодателям в Германии, которые будут принимать окончательное решение. В случае его одобрения работодатель отправит работнику трудовой контракт, который будет оформлен до поездки в Германию.