Грузия получит достаточное количество доз для вакцинации 60% населения - Минздрав

Грузия активно готовится к вакцинации и рассчитывает на достаточное количество доз, заверили в ведомстве

ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. У Грузии будет возможность полностью достать то количество вакцины от коронавируса, которое будет необходимо для вакцинации 60% населения, заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния.

По ее словам, грузинский Минздрав работает над тем, чтобы вакцинация 60% населения завершилась до конца 2021 года.

"Страна активно готовится в ближайшее время начать процесс вакцинации. Рассматривается возможность более широкого использования вакцины AstraZeneca. Речь шла также о вакцине Pfizer. Мы рассматриваем и ожидаемые вакцины, которые находятся в процессе авторизации и поэтапно будут добавлены к платформе COVAX", - сказала Габуния после встречи с премьер-министром и экспертами сферы медицины.

По словам президента международного фонда "Курацио" Георгия Горцадзе, который также присутствовал на встрече, Грузия получит ту вакцину, которая будет аккредитована и разрешена ВОЗ. К слову, накануне ВОЗ выдала право на регистрацию и использование вакцин двух производителей AstraZeneca. Один - в Южной Корее и другой - в Индии.

"Главной темой встречи была подготовка к вакцинации и обеспечение страны вакциной. Также мы рассмотрели возможное развитие эпидемии и международный опыт других стран в этом плане", - отметил Горцадзе.

Аллерголог-иммунолог Бидзина Кулумбегов отмечает, что Грузии гарантировано достаточное количество доз вакцины от коронавируса. По его словам, он полон надежд, что страна до конца года сможет выполнить план вакцинации 60% взрослого населения.

"Наша цель, чтобы этот план стал реальностью, и, естественно, для этого мы все вместе должны сделать максимум. Мы понимаем и то, что в мире есть серьезная проблема между производством и требованием на вакцины, именно поэтому это очень важный рабочий процесс", - отметил Кулумбегов, добавив, что выполнение этого плана важно для открытия страны и ее будущего функционирования.

Грузия и вакцинация

Грузия уже получила 50 тысяч специальных шприцев, которые нужны для того, чтобы вакцинировать медперсонал вакциной Pfizer. Персонал тех медицинских учреждений, в которых осуществится вакцинация, уже прошел тренинг использования специальных шприцов.

Первые дозы вакцины Pfizer (29 250 доз) Грузия должна получить к концу февраля. Соответствующее соглашение уже оформлено.

Кроме того, ожидается, что Грузия получит дополнительные 150 тысяч доз вакцины производства компании AstraZeneca. Одним из поставщиков вакцины AstraZeneca является COVAX-платформа, которая должна помочь в получении около 300 тысяч доз.

На первом этапе в Грузии будут вакцинировать медиков, которые входят в самую высокую группу риска заражения коронавирусом. У Минздрава Грузии уже есть списки тех медработников, которые согласны сделать вакцину на первом этапе. В специальном портале уже введены данные около 75 тысяч медработников. Первая лимитированная доза хватит приблизительно на 14 тысяч работников.