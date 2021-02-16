"Откройте зимние курорты!" – в горах Грузии требуют отмены ограничений

Протестующие заявляют, что самый большой ущерб от введенных в стране ограничений был нанесен зимним курортам

ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Акция протеста под названием "Спасем зимние курорты" прошла во вторник на горнолыжном курорте Гудаури.

Порядка 50 местных жителей и представителей бизнес-сектора держали в руках плакаты с надписью: "Откройте зимние курорты!", "Меньше регуляций – больше богатых людей!" Протестующие заявляют, что самый большой ущерб от введенных в стране ограничений был нанесен зимним курортам.

Протестующие потребовали от правительства дать им право на работу и смягчить ограничения.

"Дайте людям возможность работать. Уже фактически второй сезон, как Гудаури полностью уничтожен, и как вы видите, он стал похож на город призраков. Здесь нет никого, и ничего здесь не происходит", - заявил один из участников акции.

Еще одно требование, которое было озвучено участниками акции, – освободить работающих на месте бизнесменов от уплаты налогов на один год.

"Мы не требуем никакой денежной помощи. Позвольте нам работать… Не губите страну, не губите горы", - отмечают участники акции.

С 28 ноября 2020 года зимние курорты Грузии прекратили работу, гостиницам запрещено принимать посетителей, а подъемники и трассы закрыты, как кафе и рестораны.

На прошлой неделе министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе заявила, что открытие зимних курортов в Грузии в ближайшем будущем не планируется.

Зимние курорты Грузии расположены сразу в четырех регионах: Гудаури (регион Мцхета-Мтианети), Тетнулди и Хацвали в Сванети, Бакуриани и Кохта-Митарби (Самцхе-Джавахети) и Годердзи (высокогорная Аджария). Туристический сезон на этих курортах открывается с начала декабря и длится по конец марта.