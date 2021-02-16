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Здание Агентства обслуживания МВД Грузии в Рустави, где ведутся регистрация и постановка на учет автомобилей, а также прием экзаменов и выдача водительских прав

Агентство обслуживания МВД Грузии начинает работу в полном объеме

© Sputnik / Levan Avlabreli
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (892)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210216/250907607/Agentstvo-obsluzhivaniya-MVD-Gruzii-nachinaet-rabotu-v-polnom-obeme.html

В Агентстве можно будет пройти все процедуры связанные с регистрацией оружия, том числе сдать экзамен на получение права на регистрацию своего оружия

ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Со среды, 17 февраля, Агентство обслуживания МВД Грузии будет работать в полном объеме, говорится в сообщении ведомства.

Агентство обслуживания МВД Грузии, как и другие госведомства, перешло на ограниченный режим работы в ноябре прошлого года из-за пандемии коронавируса.

Машины на дорогах столицы
© Sputnik / STRINGER
В Грузии с 1 февраля можно будет сдать экзамен на водительские права

Согласно информации агентства, с 17 февраля, посетив ведомство, можно будет воспользоваться всеми сервисами, в том числе и сервисом сдачи экзамена на получение водительских прав.

Кроме того, желающие сдать теоретический экзамен на права смогут с 16 февраля занять очередь на сдачу экзамена.

Также, в Агентстве можно будет пройти все процедуры связанные с регистрацией оружия, том числе сдать экзамен на получение права на регистрацию своего оружия.

Что касается всяческих справок, выдаваемых агентством, то их можно запросить на месте или заказать на сайте sa.gov.ge и получить в указанном сервис-центре.

Агентство обслуживания МВД Грузии напоминает, что все посетители должны быть в масках.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (892)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, МВД Грузии, Грузия


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