Агентство обслуживания МВД Грузии начинает работу в полном объеме

В Агентстве можно будет пройти все процедуры связанные с регистрацией оружия, том числе сдать экзамен на получение права на регистрацию своего оружия

ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Со среды, 17 февраля, Агентство обслуживания МВД Грузии будет работать в полном объеме, говорится в сообщении ведомства.

Агентство обслуживания МВД Грузии, как и другие госведомства, перешло на ограниченный режим работы в ноябре прошлого года из-за пандемии коронавируса.

Согласно информации агентства, с 17 февраля, посетив ведомство, можно будет воспользоваться всеми сервисами, в том числе и сервисом сдачи экзамена на получение водительских прав.

Кроме того, желающие сдать теоретический экзамен на права смогут с 16 февраля занять очередь на сдачу экзамена.

Также, в Агентстве можно будет пройти все процедуры связанные с регистрацией оружия, том числе сдать экзамен на получение права на регистрацию своего оружия.

Что касается всяческих справок, выдаваемых агентством, то их можно запросить на месте или заказать на сайте sa.gov.ge и получить в указанном сервис-центре.

Агентство обслуживания МВД Грузии напоминает, что все посетители должны быть в масках.