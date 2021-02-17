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Эпидемия коронавируса - прохожие в масках на площади Орбелиани

Нарушители заплатят больше: в Грузии вырастут штрафы за отсутствие маски

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (893)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210217/250908378/Narushiteli-zaplatyat-bolshe-v-Gruzii-vyrastut-shtrafy-za-otsutstvie-maski.html

Эпидемиологи полагают, что масочный режим в Грузии сохранится минимум еще год, пока вакцинацию от коронавируса не пройдут 70% населения

ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Парламентские комитеты приступили к рассмотрению поправок в Кодекс административных нарушений, которые предполагают увеличение повторного штрафа за несоблюдение масочного режима.

С 28 ноября в Грузии масочный режим действует как в открытых пространствах, так и в закрытых помещениях. Штраф за отсутствие маски составляет 20 лари.

Представители движения Солидарность провели акцию протеста у МВД Грузии 10 февраля 2021 года
© Sputnik / Alex Shlamov
Нет штрафам за маски – акция протеста у МВД Грузии

Теперь автор поправок, депутат от правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Ладо Кахадзе, выступает с инициативой увеличить повторный штраф до 50 лари.

Проект уже получил одобрение комитетов и будет вынесен для обсуждения на пленарное заседание.

Согласно данным МВД, с 1 января сотрудники полиции выявили 28 197 нарушений, из которых большинство – нарушение масочного режима. Только за последние сутки за нарушение правил ношения масок было оштрафовано 733 человека.

Эпидемиологи полагают, что масочный режим в Грузии сохранится минимум еще год, пока вакцинацию от коронавируса не пройдут 70% населения.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (893)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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