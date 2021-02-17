Нарушители заплатят больше: в Грузии вырастут штрафы за отсутствие маски

Эпидемиологи полагают, что масочный режим в Грузии сохранится минимум еще год, пока вакцинацию от коронавируса не пройдут 70% населения

ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Парламентские комитеты приступили к рассмотрению поправок в Кодекс административных нарушений, которые предполагают увеличение повторного штрафа за несоблюдение масочного режима.

С 28 ноября в Грузии масочный режим действует как в открытых пространствах, так и в закрытых помещениях. Штраф за отсутствие маски составляет 20 лари.

Теперь автор поправок, депутат от правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Ладо Кахадзе, выступает с инициативой увеличить повторный штраф до 50 лари.

Проект уже получил одобрение комитетов и будет вынесен для обсуждения на пленарное заседание.

Согласно данным МВД, с 1 января сотрудники полиции выявили 28 197 нарушений, из которых большинство – нарушение масочного режима. Только за последние сутки за нарушение правил ношения масок было оштрафовано 733 человека.

Эпидемиологи полагают, что масочный режим в Грузии сохранится минимум еще год, пока вакцинацию от коронавируса не пройдут 70% населения.