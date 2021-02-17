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Эпидемия коронавируса - скорая помощь 112

В Грузии за сутки выявили 486 инфицированных коронавирусом

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (894)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210217/250910959/V-Gruzii-za-sutki-vyyavili-486-infitsirovannykh-koronavirusom.html

За последние 24 часа от коронавируса скончались 13 человек, из ковид-клиник страны выписаны 499 пациентов

ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 486, скончались 13 человек.

Грузинские специалисты за минувшие сутки провели 19 192 теста на коронавирус, из которых 12 628 быстрых тестов, а 6 564  – ПЦР.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 266 948 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 499 человек, с начала пандемии вылечились 259 727 пациентов, скончались 3 390.

В карантине в данное время находятся 242 человека, в стационарах – 1 828, в ковид-гостиницах – 229.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран. Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (894)


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