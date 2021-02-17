Из-за снегопада на дорогах Грузии действуют ограничения

Из-за неблагоприятных погодных условий запрещено передвижение по Тбилисской объездной дороге для автомобилей с прицепом и полуприцепом

ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Снегопад и гололед создали проблемы водителям грузовых автомобилей с прицепом и полуприцепом, передвигающимся в масштабах всей Грузии, об этом сообщается на сайте департамента автомобильных дорог страны.

Из-за снегопада и неблагоприятных погодных условий запрещено передвижение по Тбилисской объездной дороге для автомобилей с прицепом и полуприцепом. Движение для других видов транспортных средств свободно.

Из-за сильного снегопада и гололеда запрещено движение для грузовых автомобилей по трассе Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони, а движение для других видов транспорта свободно.

По тем же причинам движение для автомобилей с прицепом и полуприцепом запрещено на 65-98 километре автомагистрали Поничала-Марнеули-Гугути международного значения, а движение других видов транспортных средств свободно.

Из-за сильного снега и льда движение прицепов и полуприцепов запрещено на участке 138-158 километре дороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе (Чумателети-Хуневи) международного значения, а движение других видов транспортных средств свободно.